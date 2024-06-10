بعد اساءتهم لفينيسيوس.. الحكم على 3 مشجعين بالسجن 8 أشهر

قضت المحكمة العليا للعدل في فالنسيا الإسبانية بسجن ثلاثة مشجعين لفريق المدينة لكرة القدم لمدة 8 أشهر، ومنعهم من دخول الملاعب لعامين، وذلك بسبب توجيههم إساءات عنصرية ضد اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد بطل أوروبا والدوري المحلي، خلال مباراة في أيار/مايو 2023.

واعترف المشجعون الثلاثة بإهانة اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، وتحمّلوا تكاليف الإجراءات القانونية.

وأشارت المحكمة إلى أن هذه الإهانات تسببت في مشاعر “الإحباط والخجل والإهانة” لدى فينيسيوس، مما أدى إلى المساس بكرامته.

وأشاد ريال مدريد بالحكم، واصفًا إياه بأنه “الأول من نوعه” في إسبانيا، وأشار إلى أن المشجعين الثلاثة قدموا “رسالة اعتذار” لفينيسيوس.

يذكر أن فينيسيوس كان قد تعرّض للإساءات العنصرية لدى وصول فريقه إلى ملعب فالنسيا، واستمرت هذه الإساءات خلال المباراة. وقد أدى هذا الحادث إلى موجة من الاستياء الدولي، ودفع الشرطة الإسبانية إلى فتح تحقيق في “جريمة كراهية”.

وفي أعقاب هذا الحادث، تم معاقبة فالنسيا وقتها من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني بإغلاق جزئي لملعبه لثلاث مباريات وغرامة قدرها 27 ألف يورو.