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للمرة الثانية في تاريخه.. الزمالك بطل مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي

سجّل أحمد حمدي هدف الزمالك الوحيد بعد مضي ثلاث دقائق من بداية المباراة.

فريق التحرير by فريق التحرير

توج الزمالك المصري للمرة الثانية في تاريخه بلقب بطل مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه نهضة بركان المغربي 1-0 اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي.

سجّل أحمد حمدي هدف الزمالك الوحيد بعد مضي ثلاث دقائق من بداية المباراة.

وأكمل نهضة بركان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبهم حمزة الموساوي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

استفاد الفريق المصري من قاعدة الهدف خارج الملعب بعد خسارته في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان بنتيجة 2/1 الأسبوع الماضي في المغرب.

وكرر الزمالك فوزه بكأس الكونفيدرالية كما فعل في عام 2019 على حساب نهضة بركان بفوزه بركلات الترجيح بعد التعادل 1/صفر في مباراتي الذهاب والعودة.

فشلت نهضة بركان في التتويج بكأس الكونفيدرالية للمرة الثالثة بعد أعوام 2020 و2022، مما يجعل الصفاقسي التونسي الأكثر تتويجًا باللقب بثلاث مرات.

وفشل الفريق المغربي في الحصول على لقب كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية بخسارته في النهائي أمام الزمالك، الذي يتساوى في عدد الألقاب مع نهضة بركان والنجم الساحلي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي وتي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية.

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