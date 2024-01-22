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الركراكي يعلّق على حادثة مبيمبا

اتهم قائد منتخب كونغو الديمقراطية شانسيل مبيمبا، مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي بتوجيه كلمات عنصرية له، بينما نفى الركراكي ذلك، مؤكدا أن مبيمبا هو من هاجمه.

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الركراكي

رد وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم على تصريحات قائد منتخب كونغو الديمقراطية شانسيل مبيمبا الذي اتهمه فيها بالعنصرية، على اثر مناوشات حصلت بينهما بعد انتهاء المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وقال الركراكي، إن تصريحات مبيمبا غير شريفة، ولا تمت لما جرى بصلة، مضيفاً أن مبيمبا هو من هاجمه هو ومساعده على خط التماس، وتحدث إليهما بشكل سيء.

وأوضح المدرب المغربي أن مبيمبا رفض مصافحته بعد نهاية المباراة، لكنه أمسك بيده، فبدأ يصرخ. كما نفى الركراكي اتهامات مبيمبا، مؤكداً أنه لم يوجه له أي تصريحات عنصرية.

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث سجل المهاجم أشرف حكيمي هدف “أسود الأطلس”، بينما سجل المهاجم الكونغولي سيلاس كاتومبا هدف الكونغو.

ويتصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، منتخب زامبيا، فيما يتواجد منتخب الكونغو في المركز الثالث بنقطتين أيضاً، ثم تنزانيا، التي تتذيل الترتيب بنقطة واحدة.

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