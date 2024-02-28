بينهم محمد صلاح ودي بروين.. فرق الدوري السعودي تستهدف نجوم البريميرليغ

تُخطط أندية الدوري السعودي لكرة القدم لتعزيز صفوفها بشكل كبير في فترة الانتقالات الصيفية القادمة من خلال استهداف نخبة من نجوم الدوري الإنكليزي الممتاز، في مقدمتهم المصري محمد صلاح والبلجيكي كيفن دي بروين وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شبكة ESPN.

وتضم قائمة اللاعبين المستهدفين أسماء بارزة كالهولندي فيرجيل فان ديك والبرازيلي أليسون زميلي محمد صلاح في ليفربول والفرنسي رافائيل فاران والبرازيلي كاسيميرو والبرتغالي برونو فرنانديز لاعبي مانشستر يونايتد والبرتغالي برناردو سيلفا رفيق دي بروين في مانشستر سيتي ولاعب فولهام البرازيلي المعار من اليونايتد أندرياس بيريرا.

وتهدف الأندية السعودية إلى تعزيز صفوفها بمزيج من الخبرة والشباب، حيث تسعى كذلك للتعاقد مع الأرجنتيني ماتياس سولي مهاجم يوفنتوس الشاب، البالغ من العمر 20 عامًا، إلى جانب النجوم المخضرمين.

صفقات ضخمة وخطط طموحة

وأظهر مصادر ESPN أن استراتيجية الانتقالات الصيفية ستكون عدوانية، مع توقع إنفاق كبير على رسوم اللاعبين، على الرغم من عدم توقع مطابقة الرقم القياسي للإنفاق الذي بلغ 757 مليون دولار في عام 2023.

ووفقًا للتقرير، تبحث بعض الأندية عن مراكز محددة، حيث يسعى الأهلي لمهاجم، بينما يبحث النصر عن حارس مرمى، ويسعى الاتحاد لضم قلب دفاع ولاعب وسط.

وتسعى الأندية السعودية إلى بناء فرق قوية قادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والقاري، مستفيدة من القدرة المالية الضخمة التي تتمتع بها.

ولفت التقرير إلى أن استراتيجية الانتقالات الصيفية ستكون قاسية، مع توقع إنفاق كبير على انتقال اللاعبين، على الرغم من عدم ترجيح الوصول غلى الرقم القياسي للإنفاق الذي بلغ 757 مليون دولار في عام 2023.

ويتصدر الهلال، الذي تعاقد مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان العام الماضي، جدول الدوري السعودي بفارق سبع نقاط عن النصر الذي يقوده الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية، حصصًا مسيطرة في الاتحاد والأهلي والنصر والهلال، مما يدعم خططهم الطموحة لتعزيز صفوفهم.

وتُشير التوقعات إلى أن نادي القادسية، في حال صعوده إلى الدوري السعودي للمحترفين، سينفق مبالغ كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية، بدعم من شركة أرامكو السعودية للنفط.

وتسعى الأندية السعودية أيضًا لجذب مدربين بارزين، حيث ذكرت تقارير أن الألماني توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ الألماني الذي سيغادر الفريق نهاية الموسم، والبرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو البرتغالي، والأرجنتيني موريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي الإنكليزي، من بين المرشحين المحتملين للانتقال إلى الدوري السعودي.