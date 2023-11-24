الدوري السعودي.. الأهلي يقترب من ضم مودريتش وكاسيميرو

أعلن الصحفي الإيطالي رودي غالتي عبر منصة عن تفاوض النادي الأهلي السعودي مع الكرواتي لوكا مودريتش، والبرازيلي كاسيميرو لضمهما في يناير المقبل.

وأكد غاليتي في تدوينات عبر موقع “إكس” أن الأهلي السعودي يتقدم بشكل جيد في المفاوضات لضم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني ومن المتوقع إجراء جولة جديدة من المحادثات قريبًا.

وأضاف :”في الوقت نفسه، اتصل الفريق السعودي بإدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لإنهاء التفاوض لضم البرازيلي كاسيميرو”.

وقال الصحفي، إن مودريتش وكاسيميرو اقتربا بشكل كبير من الانضمام للنادي الأهلي السعودي في الانتقالات الشتوية القادمة.

ولم يعلن الصحفي عن قيمة انتقال كل من مودريتش وكاسيميرو إلى الأهلي السعودي، حيث لم يتم الكشف بعد عن قيمة الصفقة التي من المنتظر أن تكون ضخمة.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية أعلنت اقتراب لاعب خط الوسط مودريتش، من الانضمام إلى الدوري السعودي وقالت إن القرار اتُخذ من لوكا ووجهته المقبلة هي المملكة العربية السعودية.

أما شبكة “ريليفو” الإسبانية، فقد أعلنت أيضاً عن موافقة النجم البرازيلي للانتقال إلى السعودية وخوض تجربة جديدة في دوري “روشن” وترك نادي مانشستر يونايتد.