الدوري الانجليزي: أرسنال يسترد الصدارة بعد تعثر السيتي.. وليفربول يواصل صحوته

استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من مانشستر سيتي، بفوزه المثير والقاتل على مضيفه أستون فيلا 4-2، مقابل تعادل منافسه مع مضيفه نوتنغهام فوريست 1-1، ضمن منافسات المرحلة 24، فيما واصل ليفربول صحوته وفاز على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، وخسر تشيلسي على أرضه بهدف نظيف ضد ساوثمبتون.

أرسنال – أستون فيلا ( 4 – 2)

كان أرسنال سقط على أرضه 3-1 أمام سيتي في المباراة القمة الأسبوع الماضي، ليخسر الصدارة لصالح الأخير وتشتعل المنافسة على اللقب.

ورفع النادي اللندني رصيده الى 54 نقطة مقابل 52 لسيتي، علماً أن الاول خاض مباراة أقل ليبقي على آماله بتحقيق لقب أول في الدوري منذ 2004.

وكان أرسنال في طريقه إلى السقوط في فخ التعادل والفشل في تحقيق الفوز للمرة الرابعة تواليًا في الدوري، لكنه ضرب بقوة في الدقائق الاخيرة وسجل هدفين في الوقت بدل الضائع ليقتنص فوزًا غاليًا هو الاول له بعد خسارتين وتعادل.

وتقدم أستون فيلا مرتين عبر أولي واتكينز (5) والبرازيلي فيليبي كوتينيو (31)، ورد ارسنال بهدفي بوكايو ساكا (16) والأوكراني ألكسندر زينتشنكو (61)، قبل أن يسجل هدفين قاتلين عبر حارس المرمى الدولي الارجنتيني إيميليانو مارتينيز (90+3 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي غابريال مارتينيلي (90+7).

وقال المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا بعد الفوز “لقد عدنا بإيمان أكثر من قبل لأنه يتعين عليك تحويل العروض إلى نتائج”.

وتابع “أحيانًا، سيتعين عليك الفوز بالمباريات في الدقيقة 94، سيتحتم عليك أن تسجل من ضربة ثابتة أو عندما تلعب بعشرة لاعبين. فُز بأي سياق، لطالما تحدثنا عن ذلك. اليوم كان السياق صعبًا حقًا، خاصة بالنظر لما حصل بعد خمس دقائق” عندما تقدم أستون فيلا.

وأجرى أرتيتا تغييرين على تشكيلته التي منيت بالخسارة الأولى على ارضها هذا الموسم بالسقوط امام مانشستر سيتي، فدفع بالمدافع بن وايت والمهاجم البلجيكي لياندرو تروسار أساسيين، على حساب المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو ومارتينيلي.

وافتتح واتكينتز التسجيل مبكرًا عندما تلقى كرة في منتصف الملعب من البولندي ماتي كاش خلف المدافع الفرنسي وليام صليبا فانطلق وتوغل داخل المنطقة وتلاعب به قبل أن يسددها قوية بيسراه الى يسار الحارس أرون رامسدايل (5).

ولم يتأخر ارسنال في الرد وجاء بعد 11 دقيقة عبر جناحه الدولي ساكا الذي استغل كرة أبعدها المدافع تايرون مينغز برأسه اثر تمريرة عرضية لوايت، فسددها قوية بيسراه من داخل المنطقة وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة (16).

وأعاد كوتينيو التقدم لأستون فيلا عندما تلقى كرة داخل المنطقة مستفيدًا من تمويه جسدي لزميله الأرجنتيني إيميليانو بوينديا خادعًا قائد المدفعجية الدولي السويسري غرانيت تشاكا، فهيأها البرازيلي لنفسه وسددها بيمناه إلى يمين رامسدايل (31).

ونجح زينتشكو في إدراك التعادل بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من خارج المنطقة اثر تمريرة من القائد النروجي مارتن أوديغارد بعد ركنية لعبها مع ساكا فأسكنها الى يسار الحارس مارتينيز (61).

ونجح ارسنال في تسجيل هدف الفوز عندما تلقى الايطالي جورجينيو كرة من مارتينيلي سددها قوية رائعة بيسراه من خارج المنطقة ارتطمت بمارتينيز وعانقت الشباك (90+3).

وفي الوقت الذي حاول استون فيلا إدراك التعادل في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع اثر ركلة ركنية، صعد مارتينيز لتعزيز تواجد زملائه داخل المنطقة، فارتد ارسنال مهاجمًا بكرة للبديل الاخر البرتغالي فابيو فييرا الذي مررها الى مارتينيلي الذي انطلق منفردًا وتابعها داخل المرمى الخالي (90+7).

نوتنغهام فوريست – مانشستر سيتي (1 – 1)

بعد ساعات، أمل مانشستر سيتي في استعادة الصدارة وتحقيق فوز ثالث توالياً في الدوري لكنه تلقى هدفاً قاتلا في الدقيقة 84 في المباراة التي جمعته مع مضيفه نوتنغهام فوريست.

وافتتح البرتغالي برناردو سيلفا النتيجة لفريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا بهدف مذهل من تسديدة يسارية صاروخية من خارج المنطقة استقرت في سقف منتصف المرمى (41).

ولم يشارك الجزائري رياض محرز أساسيًا، إذ فضل غوارديولا ربما إراحته للمباراة ضد لايبزيغ في ألمانيا الاربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وفي حين كان سيتي يتجه لاستعادة الصدارة، تلقى هدفًا قاتلا عندما توغل الويلزي برينن جونسون بطريقة جميلة الى داخل المنطقة ومرر كرة الى مورغان غيبز-وايت على الجهة اليمنى، ومنه عرضية زاحفة نحو القائم الآخر الى النيوزيلندي كريس وود تابعها في الشباك (84).

نيوكاسل يونايتد – ليفربول (0 – 2)

واصل ليفربول صحوته بفوز ثانٍ توالياً جاء على حساب مضيفه نيوكاسل المتألق هذا الموسم 2-0، علماً أن أصحاب الأرض لعبوا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22 بعد طرد الحارس نيك بوب.

وكان ليفربول حقق فوزه الأول في العام الجديد الأسبوع الماضي ضد إيفرتون بعد سلسلة كارثية من ثلاث هزائم وتعادل.

وتقدم “ريدز” بهدفين قبل الطرد، أولهما عبر الأوروغوياني داروين نونييز الذي تلقى كرة طويلة جميلة من خلف المدافعين من ترنت ألكسندر-أرنولد، روضها على مشارف المنطقة برجله وصدره وسددها من داخلها في الشباك (10).

وضاعف المهاجم الهولندي كودي جاكبو تقدم الضيوف عندما وصلته كرة من المصري محمد صلاح إلى داخل المنطقة سيطر عليها وسددها زاحفة (17).

ورفع الحارس البرازيلي أليسون بيكر كرة طويلة باتجاه صلاح، خرج لها بوب وحاول إبعادها برأسه ولكن عندما كانت متجهة للمصري، التقطها بيده من خارج المنطقة ليطرد مباشرة بالبطاقة الحمراء.

وسيغيب بالتالي بوب عن نهائي كأس الرابطة ضد مانشستر يونايتد الأحد المقبل، كما لا يمكن للحارس الثاني السلوفاكي مارتين دوبرافكا الذي دخل مكانه، اللعب في النهائي كونه خاض مباراتين مع مانشستر في مسابقة الكأس عندما كان معاراً له قبل أن يعود إلى نيوكاسل في الشتاء.

لذا من المتوقع أن يشارك أساسياً الألماني لوريس كاريوس الذي اشتهر لخطأيه مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 الذي خسره ضد ريال مدريد الإسباني 3-1.

وتجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز الرابع فيما رفع ليفربول رصيده إلى 35 في المركز الثامن.

تشيلسي – ساوثمبتون (0 – 1)

وتابع تشيلسي نتائجه الكارثية بسقوطه على أرضه بهدف نظيف ضد ساوثمبتون من ركلة حرة لجيمس وورد براوز (45+1).

ورغم أن النادي اللندني فشل في الفوز للمباراة الرابعة توالياً في الدوري (ثلاثة تعادلات وهزيمة)، كانت المخاوف تجاه المدافع الاسباني سيسار أسبيليكويتا الذي أثار الرعب في النفوس بعد ان احتاج لعلاج لمدة 10 دقائق على أرض الملعب وأٌخرج على الحمالة والأوكسجين بعد أن تلقى ضربة في صدره عندما كان البديل الفرنسي سيكو مارا يحاول متابعة كرة أكروباتية في الشباك.

ورغم الانفاقات القياسية في سوق الانتقالات، لا يزال فريق المدرب غراهام بوتر يعاني وتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز العاشر.