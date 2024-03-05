الدوري الإنكليزي.. حكم من أصول هندية يدير مباراة كريستال بالاس ولوتون

يسجل صني سينغ جيل اسمه في سجلات التاريخ كأول حكم من أصول هندية يدير مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك خلال مباراة كريستال بالاس ولوتون يوم السبت على ملعب سيلهورست بارك في لندن.

ويُواصل جيل إرث عائلته العريقة في التحكيم، حيث سار على خطى والده، جارنايل سينغ جيل، الذي كان أول حكم يرتدي عمامة في الدوري الإنكليزي. ونجح جارنايل في تحكيم ما يقرب من 200 مباراة في أقسام الدوري المختلفة حتى عام 2010.

ويُعد إنجاز جيل علامة فارقة في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنوع والشمول في ساحة التحكيم. ويُؤكد ذلك على قدرة جميع أفراد المجتمع على المشاركة والمساهمة في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الرياضة.

لا يتوقف إنجاز العائلة عند صني فقط، بل يُشارك شقيقه، بوبندر سينغ جيل، في كتابة التاريخ أيضًا، حيث كان أول سيخي بنجابي يعمل كحكم مساعد في الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2023.