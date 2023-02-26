الدوري الإنجليزي : المطاردة مستمرة بين أرسنال ومانشستر سيتي

واصل أرسنال المتصدر صحوته وحقق فوزاً صعباً على مضيفه ليستر سيتي 1-0 بهدف البرازيلي غابريال مارتينيلي، فيما أبقى مانشستر سيتي الضغط بفوزه على مضيفه بورنموث 4-1، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم السبت.

وحقق النادي اللندني فوزه الثاني توالياً في الدوري ليبقى على بُعد نقطتين من سيتي الذي خاض مباراة أكثر، وعاد ليفربول الجريح لمسلسل إهدار النقاط باكتفائه بالتعادل السلبي ضد مضيفه كريستال بالاس.

أرسنال – ليستر سيتي (1 – 0)

وعاد أرسنال إلى سكة الانتصارات في المرحلة الماضية بفوز قاتل على مضيفه أستون فيلا 4- 2 (هدفان في الوقت بدل الضائع)، بعد سلسلة من ثلاث مباريات من دون فوز في الدوري عكّرت سيره بثبات نحو لقبه الأول في “برميرليغ” منذ 2004.

وحمل الأوكراني أولكسندر زينتشنكو شارة القيادة بدلاً من النروجي مارتن أوديغارد كـ”لفتة احترام وحب في الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا”، وفق ما أعلن أرسنال، في إشارة إلى الغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط 2022.

قال المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا بعد الفوز: “بالنسبة لمقدار الوقت الذي سيطرنا فيه على الاستحواذ والوقت الذي تواجدنا فيه في الثلث الأخير، كان يجب علينا خلق المزيد من الفرص وإحراز المزيد من الأهداف”.

وتابع: “عندما لا تفعل ذلك، يجب أن تكون استثنائياً في عملك الدفاعي واستقبلنا تسديدة واحدة. دفاعياً كنا متميزين”.

وسجل البلجيكي لياندرو تروسار هدف السبق عندما أبعد الحارس داني وورد كرة من ركنية، وصلت إلى السويسري غرانيت تشاكا مررها الى البلجيكي سددها بينماه رائعة من مشارف المنطقة في أعلى الزاوية اليسرى، لكن الهدف ألغي عقب العودة الى حكم الفيديو المساعد “في اي آر” بعد أن أمسك بن وايت بذراع وورد وأوقعه أرضاً أثناء إبعاده الكرة (26).

وجاء الهدف الوحيد سريعاً في بداية الشوط الثاني بعد أن افتك الضيوف الكرة من الخصم لتصل على الرواق الايسر إلى تروسار الذي مررها إلى مارتينلي، سددها من الجهة اليسرى من داخل المنطقة في أسفل الزاوية البعيدة.

مانشستر سيتي – بورنموث (4 – 1)

وعاد مانشستر سيتي حامل اللقب إلى سكة الانتصارات بفوز كاسح على بورنموث بعد أن مُني بتعادل قاتل مع نوتنغهام فوريست الاسبوع الماضي.

بدا أن رجال المدرب الاسباني بيب غوارديولا قد قلبوا السباق على اللقب عندما أسقطوا أرسنال في ملعب الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر ليُنزلوه عن الصدارة. لكن هدفاً متأخراً من نوتنغهام فوريست دفع سيتي بالتنازل عنها.

في بورنموث، تناوب على تسجيل الأهداف الأرجنتيني خوليان ألفاريز (15)، النروجي إرلينغ هالاند (29) الذي عزز صدارته لترتيب هدافي الدوري بهدفه الـ27 هذا الموسم، فيل فودن (45) والويلزي كريس ميفام خطأ في مرمى فريقه (51).

وأحرز الكولومبي جيفيرسون ليرما الهدف الوحيد لأصحاب الارض (83).

وأراح غوارديولا البعض من أساسييه أمثال صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين والجزائري رياض محرز والبرتغالي برناردو سيلفا، علمًا أن الفريق ينتقل لمواجهة بريستول سيتي الثلثاء في الدور الخامس من كأس إنجلترا.

ودخل سيتي إلى اللقاء بعد اكتفائه بالتعادل (1-1) أمام مضيفه لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

ليفربول يتعثر مجدداً



وعاد ليفربول الجريح لمسلسل إهدار النقاط باكتفائه بالتعادل السلبي ضد مضيفه كريستال بالاس.

ودخل ليفربول المباراة بعد خسارته المذلة على أرضه ضد ريال مدريد الإسباني 2-5 منتصف الأسبوع في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وكان فريق المدرب الألماني يورغن كلوب حقق انتصارين في المرحلتين الماضيتين أنهى بهما سلسلة كارثية من أربع مباريات من دون فوز في الدوري منذ مطلع العام، ليعزز حظوظه بالمنافسة على مقعد مؤهل إلى البطولة القارية الأم، قبل أن يتعثر مجدداً ويصبح في رصيده 36 نقطة في المركز السابع على بعد ست نقاط من توتنهام الرابع الذي يستقبل تشيلسي العاشر الأحد.

وست هام – نوتنغهام فوريست (4 – 0)

واكتسح وست هام يونايتد ضيفه نوتنغهام فوريست 4-0 مسجلاً رباعيته في ثلث ساعة الأخير بثنائية داني إنغز (70 و73) الذي أحرز أول أهدافه مع الفريق بعد وصوله مطلع العام من أستون فيلا، ديكلان رايس (78) وميكايل أنتونيو (85).

وألحق فيلا الخسارة الأولى بايفرتون على أرضه منذ وصول المدرب شون دايش على رأس الجهاز الفني للأخير، بفوزه عليه 2-صفر، سجلهما أولي واتكينز (63 من ركلة جزاء) والأرجنتيني إيميليانو بوينديا (81)، بعد فوز “توفيز” في أول مباراتين على أرضه بإشراف دايش، أولهما على أرسنال.

واستهل المدرب الاسباني خافي غراسيا مشواره مع ليدز يونايتد بفوزه على ضيفه ساوثمبتون المتذيل 1-صفر، بهدف الدومينيكاني جونيور فيربو ليحقق الفريق فوزه الأول في الدوري في العام الجديد.

وعيّن ليدز الثلثاء غراسيا مدرباً له في سعيه لتفادي الهبوط، خلفاً للأميركي جيسي مارش، في حين أبقى ساوثمبتون الجمعة على خدمات المدرب الإسباني روبن سيليس حتى نهاية الموسم، وذلك خلفاً للويلزي نايثن جونز بعد أن حقق الإسباني المفاجأة في المرحلة الماضية بفوزه في عقر دار تشيلسي.