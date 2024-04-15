الدوري الإسباني يحقق إيرادات قياسية في موسم 2022-2023

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تحقيقها إيرادات إجمالية قياسية بلغت 5.69 مليار يورو في موسم 2022-2023، مسجلةً بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا يمثل نموًا بنسبة 17.8% عن الموسم السابق.

وعزت الرابطة هذا الارتفاع القوي إلى مزيج من العوامل، بما في ذلك الانتعاش من جائحة فيروس كورونا، وزيادة الإيرادات التجارية، ونمو حضور الجماهير في الملاعب.

وتأثر موسم 2020-2021 بشكل كبير بجائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى انخفاض إيرادات الدوري الإسباني وتسجيله أول خسائر له منذ عام 2012. ومع ذلك، شهد موسم 2022-2023 انتعاشًا قويًا، حيث تعافت الأندية من آثار الجائحة وعادت الجماهير إلى الملاعب بأعداد قياسية.

وساهمت الزيادة في الإيرادات التجارية، والتي ارتفعت بنسبة 28.6% لتتجاوز 2.86 مليار يورو، في دفع النمو القوي للدوري. وشمل ذلك عائدات الرعاية وحقوق البث التلفزيوني والاتفاقيات التجارية الأخرى.

كما لعب حضور الجماهير دورًا هامًا، حيث تجاوز عدد الحاضرين في الملاعب 15 مليون متفرج للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم الإسبانية، بمتوسط ​​حضور بلغ 72% خلال الموسم.

وشهدت إيرادات انتقالات اللاعبين أيضًا انتعاشًا طفيفًا، حيث ارتفعت من 402 مليون يورو في موسم 2021-2022 إلى 679 مليون يورو في موسم 2022-2023. ومع ذلك، لا تزال هذه الإيرادات أقل من مستوياتها قبل الجائحة، حيث بلغت 1.12 مليار يورو في موسم 2019-2020.

وواصل الدوري الإسباني الاستثمار في البنية التحتية، حيث خصص مبلغًا قياسيًا بلغ 848 مليون يورو لهذا الغرض في موسم 2022-2023.

وشمل ذلك الاستثمار في تجديد ملعب سانتياغو برنابيو، معقل نادي ريال مدريد، بالإضافة إلى مشاريع أخرى لتحسين الملاعب والمنشآت الأخرى في جميع أنحاء إسبانيا.