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الخليفي يتفق مع مبابي على طريقة الوداع

يخطط مسؤولو باريس سان جيرمان لطريقة مناسبة لتوديع كيليان مبابي في آخر مباراة له على ملعب بارك دو برنس، والتي ستقام الأحد.

فريق التحرير by فريق التحرير
مبابي

كشفت مصادر إعلامية إسبانية النقاب عن مكالمة هاتفية جرت بين رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، ناصر الخليفي، ونجمه كيليان مبابي، وذلك لبحث تفاصيل وداع اللاعب للنادي الباريسي.

ووفقًا لبرنامج “الشيرينغيتو” الإسباني، هدفت المكالمة إلى التباحث حول كيفية تكريم مبابي خلال آخر مباراة له على ملعب حديقة الأمراء “بارك دو برنس”، والتي ستقام ضد تولوز يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

وغادر الفريق الفرنسي دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، بعد الهزيمة 0-1 أمام بوروسيا دورتموند الألماني، إيابًا في الدور نصف النهائي وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب.

يُشار إلى أن مبابي قد انضم إلى سان جيرمان عام 2017 قادماً من موناكو، ومدد عقده في عام 2022 حتى 2024.

ورفض نجم منتخب فرنسا الصيف الماضي تفعيل بند يسمح له بالبقاء عامًا إضافيًا في “بارك دي برانس”. وتشير التوقعات إلى انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني مع نهاية عقده في غضون أسابيع قليلة.

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