من السعودية إلى قطر في يوم واحد فقط لحضور مباريات كأس العالم

دشّنت الخطوط السعودية رحلاتها “الترددية” من صالة الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لنقل الجمهور الرياضي بين المملكة وقطر لحضور مباريات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، بسعة مقعدية تجاوزت 254 ألف مقعد خلال فترة المونديال، كما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).



عدد الرحلات اليومية



تختلف الرحلات اليومية بحسب مباريات المنتخب السعودي كالآتي:

ما بين 9 رحلات ذهاباً في اليوم من جدة وتقل إلى 4 رحلات.

وجود 3 رحلات مجدولة من جدة من صالة رقم 1.

وسيسمح للضيوف عبر الرحلات الترددية:

إصدار بطاقتي صعود الطائرة لرحلتي الذهاب والعودة استثنائيًا، مهما كانت المدة بين الرحلتَين تسهيلاً لإجراءات السفر واختصاراً للوقت والجهد.

يتعين على جميع الضيوف إصدار بطاقة “هيّا” التي تعتبر بمثابة تصريح لدخول قطر والملاعب الرياضية.

يمكن للجماهير طوال فترة البطولة الاستفادة من الرحلات الترددية اليومية التي تأتي دعماً لجمهور المنتخب السعودي ومحبي كرة القدم، لتساعدهم على:

التخطيط الأمثل لسفرهم بإمكانية الوصول لمطار الدوحة والعودة في اليوم نفسه دون الحاجة إلى الإقامة في الفنادق والاكتفاء بالأمتعة اليدوية فقط داخل الطائرة، مما يسرع إجراءات السفر،

كما يمكن الضيوف من وإلى مطار حمد الدولي عبر رحلاتها المجدولة مع إمكانية اصطحاب الأمتعة المعاينة.

#الكورة_في_ملعبنا

ونمشي معاك للآخر يا أخضرنا????



جمهور المنتخب السعودي في أولى رحلاتنا إلى الدوحة ?#قدام pic.twitter.com/IOs7fnV4xc — السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) November 20, 2022



يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة أطلقت في وقت سابق منصة التواصل الموحدة “حاضرين” (www.HereForYou-sa.com)، لتقديم الخدمات اللوجستية للمواطنين والمقيمين والسُياح داخل المملكة الراغبين في حضور مباريات وفعاليات كأس العالم، أثناء وجودهم في المملكة خلال فترة المونديال ، كما ستمكن المنصة المستخدمين من التعرف على أبرز الوجهات السياحية الوطنية والفعاليات المقامة فيها بكل يسر.