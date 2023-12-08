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أساطير الكُرة الإيطالية يبحثون عن المواهب العربية في “الحلم الإيطالي”

ستكون أمام المواهب العربية في كرة القدم فرصة ذهبية، للمشاركة في برنامج اكتشاف المواهب “الحلم الإيطالي” في رحلة تنتهي بالحصول على عقد في أحد أندية “سيريا أ”.

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كانافارو وتوتي أساطير إيطاليا

تشارك مواهب شابة في كرة القدم من الإمارات والسعودية ومصر والمغرب في تصوير برنامج الحلم الإيطالي بداية عام 2024.

ويستعرض الشباب العرب مهاراتهم على مدى 6 حلقات، بهدف اكتشاف “مواهب جديدة” في كرة القدم من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضحت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن البرنامج سيشهد صقل مهارات هؤلاء اللاعبين جنباً إلى جنب مع لاعبين عالميين، مثل أساطير إيطاليا فرانشيسكو توتي، وأليساندرو ديل بييرو، وفابيو كانافارو، وماركو ماتيراتزي، ولوكا أنتونيني، وستتاح لأحد الفائزين في هذه المنافسة فرصة اللعب في الدوري الإيطالي.

وأشارت الرابطة إلى توقيع اتفاقات شراكة مع مؤسسات متخصصة في دولة الإمارات بهدف انتاج برنامج ” الحلم الإيطالي”.

وأكد الفونسو دي ستيفانو المدير التنفيذي للرابطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن كرة القدم الإيطالية  تقدم محتوى باللغة العربية على المنصات التي تهم المشجعين الشباب.

وأتم:  “يوجد حالياً نحو أكثر من 16 مليون متابع من عشاق الدوري الإيطالي في منطقة الخليج العربي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نصفهم تحت سن 25 عاماً، ونضع على رأس أولوياتنا تعزيز التواصل مع هذه القاعدة الجماهيرية، وعشاق كرة القدم في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

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