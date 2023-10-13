الحكم على رونالدو بـ99 جلدة.. تعرف على السبب

تعرّض أسطورة كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو لعقوبة قضائية قاسية قوامها 99 جلدة، لاتهامه “بالزنى”، وفقاً لتقارير صحافية إيرانية نقلتها صحيفة “ديلي ميل “البريطانية.

فقد أصدر القضاء الإيراني، حكماً صادماً ضد رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي؛ على خلفية زيارته الأخيرة إلى طهران خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، لمواجهة فريق برسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في دوري أبطال آسيا.

وتقابل “الدون” خلال وجوده هناك مع الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، التي أرادت إهداءه صورة قامت برسمها خصيصاً له.

رونالدو متهم بالزنى

ووفقاً لشبكة “شرق أمروز” الإيرانية، تقدم عدد من المحامين، شكوى قضائية ضد اللاعب بتهمة “الزنى” لأنه احتضن فاطمة خلال اللقاء، كما قيل أن النجم البرتغالي قبلها على رأسها وأعطاها قميصاً موقعاً والتقط معها صوراً وهو يحتضنها فيها، الأمر الذي أثار غضب المحامين الإيرانيين.

وبحسب القانون الإيراني تعد “ملامسة جسد أنثى” أمراً ممنوعاً ويصل لحد اعتباره جريمة.

وقالت شبكة “شرق أمروز”، إن القضاء الإيراني، حكم على كريستيانو رونالدو بـ”99 جلدة”، على أن يتم تنفيذها، فوز دخوله الأراضي الإيرانية مجدداً.

وأفادت الشبكة أن إيران طلبت من السلطات الإيطالية، تسليمها أسطورة البرتغال، في حال دخوله إلى أراضيها؛ لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

في المقابل ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنه يمكن للقاضي أن يلغي الحكم الصادر بحق رونالدو إذا أظهر الندم.

ولم يصدر أي رد فعل من اللاعب أو وكلائه عن الحكم بعد.