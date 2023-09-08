بعد العرض التاريخي.. جماهير السعودية تسخر من صحفي هدد محمد صلاح 

سخرت جماهير الكرة السعودية من الإعلامي عدنان جستنيه بعد منشوره على منصة إكس (تويتر سابقاً) حذر فيها الأندية السعودية من التعاقد مستقبلاً مع النجم المصري محمد صلاح.

ورفض نادي ليفربول الإنكليزي عرضاً أخيرا من الاتحاد بطل الدوري السعودي، بقيمة قياسية بلغت 253 مليون يورو، وهو رقم لم يسبق لأي فريق كرة قدم أن ناله مقابل بيع عقد أحد لاعبيه.

وكان الإعلامي السعودي قال في منشور عبر إكس: “أتمنى من مسيري الكرة السعودية وصندوق الاستثمارات إبلاغ وإشعار اللاعب محمد صلاح وناديه ليفربول، إذا لم تتم الصفقة في هذه الفترة، فلن يسمح لأي ناد سعودي غير الاتحاد بضم اللاعب الموسم المقبل، وفي نفس الوقت لن يقدم إليه العرض الحالي مجددا”.

وأضاف: “المفاوض السعودي لو أبلغ اللاعب وناديه هذا التحذير، حتماً سيكون هناك موقفا مختلفا ينتهي بموافقة كافة “.

وبعد غلق نافذة الانتقالات في السعودية، تفاعل عدد كبير من الجماهير مع منشور جستنية، وسخروا من نشر مثل تلك الأفكار.

اتمنى من مسيري الكرة السعودية وصندوق الاستثمارات ابلاغ واشعار اللاعب محمد صلاح وناديه ليفربول اذا لم تتم الصفقة في هذه الفترة اي نادِ سعودي بالموسم المقبل غير نادي الاتحاد لن يسمح للاعب بانتقاله اليه وفي نفس الوقت لن يعطى اللاعب محمد صلاح العرض المقدم له حالياً،،

المفاوض السعودي… — عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) September 7, 2023

وقال حساب يحمل اسم محمد الفارس: “بالمنطق كيف تريد من فريق التفاوض أن يتقبل طلبك، وأنت كذبت عليهم وأكدت فضائياً أنهم وقعوا رسمياً مع صلاح وأنهوا كل الإجراءات بما فيها تسجيل بنته مكة في إحدى مدارس جدة”.

وقال حساب باسم نـواف: “ليه ما يوقع إلا للاتحاد، هي على كيفك؟ اللاعب من حقه ينتقل لأي ناد يبغاه وبالمبلغ اللي يبغاه، سواءً المبلغ كثير أو قليل”.

وواصل: “كيف تريد التحكم في الأندية كلها وتقول لها لا يوقعون مع صلاح لأن فريق الاتحاد فشل في التوقيع معاه؟”.

ورد حساب آخر: “إما يجي للاتحاد أو لا ينتقل لأي نادي الموسم القادم، هذا زمان انتهى وقته، احنا الآن في 2023 عالم الاحتراف والتطوير، سالفة يجينا أو لا يجي لأي ناد سعودي مستقبلا، انسى، بالتوفيق لصلاح وإن شاء الله الموسم القادم يلعب للكبير الأهلاوي”.

ونشر حساب ممدوح المالكي: “أي نادِ سعودي بالموسم المقبل غير نادي الاتحاد، لا ترمي فشل المفاوض ورغبة اللاعب وتمسك ناديه بعدم قدومه إلا لنادي الاتحاد، هذه احترافية وتفاوض”.

وأكمل: “أنت تعيدنا لورقة كان تستخدمها إحدى الأندية بالاشتراط على اللاعبين والمدربين إذا ذهبوا منه ألا يعودوا للملاعب السعودية ، وهذا هراء ولا يعترف به الفيفا”.

ونشر أبويزيد قائلاً: “كلام غير منطقي، سوق الانتقالات عرض وطلب، وليس صلاح الأول ولن يكون الأخير، فهناك لاعبين أجانب فاوضهم الهلال ولم يحضروا ولم يخرج أي هلالي ويقول مثل ما قلت، بس يبي الجد حلوة النكتة إذا ما يجي للاتحاد ممنوع عليه يجي لنادي آخر، أضحكتنا أضحك الله سنك”.

ودفعت الانتقادات الإعلامي السعودي للحديث مجددا، حيث قال: “لم أحدد اسم النادي، فلماذا كل هذا التفاعل الغاضب بما فيه من خوف؟!!، صدق من قال يللي على راسه بطحة يحسس عليها”.

لم احدد اسم النادي فلماذا كل هذا التفاعل الغاضب بما فيه من خوف؟!!

صدق من قال"يللي على راسه بطحة يحسس عليها" https://t.co/D0ClC5ABpG — عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) September 7, 2023