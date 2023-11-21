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التصفيات الآسيوية.. العراق يهزم فيتنام بهدف متأخر وتعادل مخيب للبنان مع بنغلادش

انفرد العراق بصدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لفيتنام ونقطة واحدة لكل من الفلبين وإندونيسيا اللذين تعادلا اليوم بنتيجة 1-1 في مانيلا

فريق التحرير by فريق التحرير
التصفيات الآسيوية.. العراق يهزم فيتنام بهدف متأخر وتعادل مخيب للبنان مع بنغلادش

قاد مهند علي منتخب بلاده العراق لفوز صعب على مضيفه فيتنام بهدف سجله في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 لكرة القدم.

وسجّل علي الملقب بـ”ميمي” هدف المباراة الوحيد إثر كرة عرضية من زميله إبراهيم بايش وتابعها برأسية في شباك الحارس الفيتنامي بينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة (90+6).

وانفرد العراق بصدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لفيتنام ونقطة واحدة لكل من الفلبين وإندونيسيا اللذين تعادلا اليوم بنتيجة 1-1 في مانيلا.

افتتحت الفلبين التسجيل في الدقيقة 23 عبر باتريك ريتشلت، ثم تعادل الضيوف في الدقيقة 70 عن طريق ساديل رمضاني.

وفي المجموعة التاسعة، تعادل منتخب لبنان مع بنغلادش بهدف لمثله في العاصمة داكا.

وتلعب لصالح المجموعة نفسها لاحقا فلسطين مع أستراليا.

وفاز منتخب ماليزيا على نظيره التايواني بهدف دون مقابل سجله دارين لوك في الدقيقة 72.

ورفعت ماليزيا رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، وظل منتخب تايوان بلا رصيد في قاع الترتيب.

وفي بقية النتائج فازت كوريا الشمالية على ميانمار 6-1، وكذلك طاجكستان على باكستان، وتعادل هونغ كونغ مع تركمنستان 2-2، وتغلبت تايلاند على مضيفتها سنغافورة 3-1، وسقطت الصين أمام كوريا الجنوبية بثلاثية نظيفة،

ويتأهل المتصدر والوصيف في التصفيات الآسيوية من كل المجموعات التسع للدور الثالث لمتابعة تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي نفسها ستحجز مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...