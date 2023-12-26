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البرازيل مهددة بالاقصاء من البطولات الدولية.. ما السبب؟

يواجه منتخب البرازيل لكرة القدم خطر الاقصاء من المشاركة في الاستحقاقات الدولية ومنها التصفيات المؤهلى إلى مونديال 2026 ودورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس

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منتخب البرازيل

قالت وكالة “فرانس برس” إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ونظيره الأميركي الجنوبي (كونميبول) هددا بحرمان البرازيل من المشاركات الدولية وإيقافه إن لم تتم إعادة إدنالدو رودريغيش إلى رئاسة الاتحاد المحلي للعبة.

ونقلت الوكالة عن مصدر في كونميبول طلب عدم الكشف عن هويته إن الهيئتين الدولية والقارية لن يتسامحا مع أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للاتحاد البرازيلي، مؤكداً أن “القوانين واضحة وصريحة. ولا يسمح بأي حال من الأحوال بتدخل قوى خارجية في مجال اختصاص الاتحادات المعنية”.

وأُقيل رئيس الاتحاد البرازيلي رودريغيش من منصبه في السابع من الشهر الحالي عقب قرار المحكمة الذي أبطل اتفاقاً بين الاتحاد البرازيلي ومكتب المدعي العام في ريو، يعود تاريخه إلى آذار/مارس 2022، والذي سمح لاحقاً بانتخاب رودريغيش على رأس الاتحاد حتى عام 2026.

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