البرازيل تختار دوريفال جونيور مدرباً لمنتخبها حتى 2026

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تعيين دوريفال جونيور مدرباً جديداً لمنتخب بلاده دون الكشف عن مدة العقد وقيمته وإعطاء أي تفاصيل أخرى.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان له إن مدرب ساو باولو السابق أصبح المدرب الجديد للمنتخب البرازيلي للرجال.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن مهمة دوريفال جونيور تنتهي في نهاية بطولة كأس العالم 2026 التي من المقرر اقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان نادي ساو باولو أعلن الأحد الماضي رحيل مدربه منذ نيسان/أبريل الماضي للانضمام إلى الإدارة الفنية للمنتخب الوطني.

وسيخلف دوريفال جونيور (61 عاما) مواطنه فرناندو دينيز (49 عاما) الذي يجمع منذ تموز/يوليو الماضي بين منصبي مدرب المنتخب الوطني وفريق فلوميننسي المتوّج بكأس ليبرتادوريس 2023.

ويمر السيليساو بفترة عصيبة، باحتلاله المركز السادس في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

ومن المتوقع أن يبدأ دوريفال جونيور مهمته رسميا في آذار/مارس المقبل في مباراتين دوليتين وديتين في القارة العجوز ضد إنكلترا وإسبانيا.