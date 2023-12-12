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الاتحاد يحقق فوزا تاريخيا في مونديال الأندية ويضرب موعدا مع الأهلي

اقتنص الاتحاد السعودي فوزا كبيرا على أوكلاند سيتي في مباراة الافتتاح بكأس العالم للأندية على ملعب الجوهرة المشعة، ليضرب موعدا مع الأهلي المصري في ربع النهائي.

فريق التحرير by فريق التحرير
كريم بنزيما نجم الاتحاد

حقق فريق الاتحاد السعودي فوزا تاريخيا على منافسه النيوزيلندي أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبهذا الفوز يتأهل الاتحاد إلى ربع النهائي، لمواجهة النادي الأهلي المصري، بطل إفريقيا، على ملعب الجوهرة المشعة يوم الجمعة المقبل، في تمام التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

فوز تاريخي

ويعد الانتصار على أوكلاند سيتي هو ثاني انتصارات الفريق السعودي في تاريخ مشاركاته بمونديال الأندية، وأكبرها على الإطلاق، حيث لم يفز من قبل سوى في مباراة واحدة بهدف نظيف على الأهلي المصري في مونديال اليابان 2005.

المباراة بدأت بهدوء من الضيوف في محاولة لامتصاص الحماس الكبير من الجمهور واللاعبين في الملعب، قابله سيطره واستحواذ تام من الاتحاد بحثا عن الهدف الأول.

ونجح الاتحاد في ترجمة تفوقه بهدف للبرازيلي رومارينيو في الدقيقة 29 بعد تسديدة صاروخية مرت إلى شباك الضيوف لينفجر الملعب احتفالات بأول أهداف البطولة.

وأضاف الفرنسي نغولو كانتي الهدف الثاني سريعا بعهد عرضية أبعدها الدفاع لتذهب إلى متوسط ميدان الاتحاد ليرسلها قذيفة إلى الشباك معلنا عن الهدف الثاني في الدقيقة 34.

طوفان الاتحاد الهجومي استمر حتى الدقيقة 40، ليشارك الفرنسي كريم بنزيما في حفل الأهداف بالهدف الثالث، بعد عرضية أرضية قابلها بلمسة سهلة أمام الشباك معلنا عن أول أهدافه في المسابقة.

وهدأت الأمور في شوط المباراة الثاني، حيث اختار الاتحاد توفير الجهد للمباراة التالية أمام النادي الأهلي التي تأتي بعد ثلاثة أيام فقط.

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