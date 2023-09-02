الاتحاد والهلال.. كلاسيكو الـ7 أهداف حديث العالم

لفت كلاسيكو الاتحاد والهلال والذي أقيم مساء السبت في الدوري السعودي أنظار كرة القدم العالمية، لما حمله من قوة وإثارة، وعدد وفير من الأهداف.

وقلب الهلال تأخره بهدف أمام الاتحاد لفوز كبير “ومعتاد في الفترة الأخيرة” بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي.

يا هي ليلة عشناها في الكلاسيكو??



ريمونتادا هلالية في الشوط الثاني?⚽️



7 أهداف في القمة السعودية.. شاهد الأهداف بصوت فهد العتيبي?⤵️#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/CtEJv5mioC — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023

وتقدم الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول، بفضل رومارينيو وكريم بنزيما وعبدالرازق حمدالله، وسجل للهلال ألكسندر ميتروفيتش.

وقلب الهلال النتيجة في الشوط الثاني بتسجيله 3 أهداف دفعة واحدة، بمعدل هدفين لألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام السابق، وهدف لسالم الدوسري.

كادت يا اتحاد…. ولكن خصمك كان الهلال#الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/LeZxf4JZ4O — الدوري السعودي للمحترفين (@Saudi_P_League) September 1, 2023

ورصدت وكالت الأنباء والصحف العالمية المباراة، حيث قالت “ديلي ميل” الإنجليزية: ” ميتروفيتش وضع بصمته في الملاعب السعودية، بعد تسجيله هاتريك في الكلاسيكو المثير”.

وكتبت صحيفة “آس” الإسبانية: “دراما ضخمة في جدة، عاد الهلال من تأخره 3-1، ليقلب الأمور ويحقق فوزاً شهيراً 3-4 بثلاثية من ميتروفيتش الذي كان بطل الليلة”.

The man who brought the winning goal ??

Well done @salem_d29 ?? pic.twitter.com/7gC1WZmnyx — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 1, 2023

ووصفت صحيفة “ماركا” الإسبانية المباراة بالمجنونة، وسلطت الضوء على قدرة الهلال على العودة في النتيجة خلال 11 دقيقة فقط في الشوط الثاني.

صحيفة “ديلي ستار” البريطانية قالت إن ميتروفيتش اندمج سريعا مع فريقه الجديد الهلال السعودي بعدما سجل 3 أهداف “هاتريك”.