محمد صلاح يشارك في حملة الإعلان عن قميص ليفربول للموسم المقبل

كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن طقمه الأساسي الجديد لموسم 2024-2025، وسوف يسدل الريدز الستار على فترة المدير الفني يورغن كلوب هذا الشهر، مع بقاء 3 مباريات فقط على نهاية الموسم.

وفقا للموقع الرسمي لنادي ليفربول، يبدو أن آرني سلوت سيكون الرجل الذي سيتولى المسؤولية بعد الاتفاق على حزمة التعويضات مع فينورد الهولندي الذي يقوم بتدريبه الآن.

يحتاج ليفربول إلى نقطة واحدة فقط لضمان العودة إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، مع تحول التركيز بالفعل إلى اللاعبين الذين يمكن أن يجلبهم سلوت، لتعزيز فريقه.

محمد صلاح يرتدي قميص ليفربول الجديد

تم الكشف عن قميص Nike الأساسي الجديد للحملة، حيث لعب ترينت ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح وفيرجيل فان ديك أدوارا بارزة في الإطلاق.

يتميز القميص بتصميم قديم، يُقال إنه قريب للقميص الشهير الذي تم ارتداؤه قبل 40 عاما في عام 1984 عندما فاز ليفربول بالثلاثية.

تأتي ياقة القميص بتفاصيل باللون الأبيض والأصفر والأحمر، مع نقش أصفر رفيع يمر عبرها، كما تم الكشف عن قميص حارس المرمى الأسود.

مميزات قميص ليفربول

يتميز قميص ليفربول الأساسي الجديد لموسم 2024-2025 بتصميم بنمط أصفر كروم، ويشهد تصميما عصريا على القميص الأساسي الأسطوري 1984، وهو الموسم الذي شهد فوز فريق الريدز ببطولة أوروبا للمرة الرابعة في روما.

وقال فان ديك للموقع الرسمي للنادي: “أنا معجب كبير بمجموعتنا الجديدة للموسم المقبل وأحب حقيقة أننا نعيد الأجواء القديمة. نحن نادي مبني على التاريخ، وكان فريق 1984 واحدا من أنجح فرقنا على الإطلاق. أنا متأكد من أن جماهيرنا ستقدر هذه الإشارة إلى أساطير النادي».

سيكلف القميص المشجعين 100 دولار (80 جنيها استرلينيا / 94 يورو) للبالغين و 75 دولارا (60 جنيها استرلينيا / 70 يورو) للشباب، مما يمثل زيادة قدرها 6 دولارات (5 جنيهات استرلينية / 5.80 يورو) عن القميص السابق، ويمكن طلبه مسبقا الآن وسيتم إطلاقه في 16 مايو/أيار.