فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inكرة قدمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسرياضة

الإصابة تبعد ميسي عن منتخب الأرجنتين

يغيب الأسطورة ليونيل ميسي عن منتخب الأرجنتيني في مباراتيه الوديتين ضد السلفادور وكوستاريكا استعداداً لكوبا أميركا بسبب إصابة عضلية.

فريق التحرير by فريق التحرير
ميسي

يفتقد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، حامل لقب كأس العالم 2022، نجمه وقائده ليونيل ميسي في مباراتيه الوديتين المقررتين ضد السلفادور وكوستاريكا في الولايات المتحدة، وذلك بسبب إصابة عضلية تعرّض لها مؤخرًا.

ولم يصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أي بيان رسمي بشأن غياب ميسي، بينما كان النجم الأرجنتيني قد غاب عن مباراة فريقه إنتر ميامي الأخيرة امام دي سي يونايتد في الدوري الأميركي بسبب إصابة “طفيفة” في فخذه الأيمن، تعرّض لها في المباراة أمام ناشفيل في دوري أبطال الكونكاكاف.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني في رحلة تحضيراته لبطولة كوبا أميركا التي ستقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة، السلفادور في 23 آذار/مارس الجاري وكوستاريكا بعدها بخمسة أيام.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني سيفتقد أيضًا لخدمات نجم روما الإيطالي باولو ديبالا بسبب مشكلة عضلية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...