الإصابة تبعد ميسي عن منتخب الأرجنتين

يفتقد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، حامل لقب كأس العالم 2022، نجمه وقائده ليونيل ميسي في مباراتيه الوديتين المقررتين ضد السلفادور وكوستاريكا في الولايات المتحدة، وذلك بسبب إصابة عضلية تعرّض لها مؤخرًا.

ولم يصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أي بيان رسمي بشأن غياب ميسي، بينما كان النجم الأرجنتيني قد غاب عن مباراة فريقه إنتر ميامي الأخيرة امام دي سي يونايتد في الدوري الأميركي بسبب إصابة “طفيفة” في فخذه الأيمن، تعرّض لها في المباراة أمام ناشفيل في دوري أبطال الكونكاكاف.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني في رحلة تحضيراته لبطولة كوبا أميركا التي ستقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة، السلفادور في 23 آذار/مارس الجاري وكوستاريكا بعدها بخمسة أيام.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني سيفتقد أيضًا لخدمات نجم روما الإيطالي باولو ديبالا بسبب مشكلة عضلية.