الأهلي يفوز على بيراميدز بهدف وسام ليقترب من لقب الدوري المصري

اقترب النادي الأهلي المصري “نادي القرن الأفريقي”، من تحقيق لقب الدوري المصري بعد فوزه على نادي بيراميدز المصري، بهدف للاشيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ31 من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

ولا يزال نادي بيراميدز، يتربع على عرش الدوري المصري برصيد 68 نقطة، ويأتي الأهلي، في المركز الثاني برصيد 66 نقطتين، إلا أن الفريق الأحمر لعب 26 مباراة فقط بينما خاض نادي بيراميدز 29 مباراة، ويتبقى للفريق الأحمر 3 مباريات مؤجلة، والفوز بها يضعه على قمة الدوري بفارق 7 نقاط عن بيراميدز.

الأهلي يفوز على بيراميدز 1-0

وأحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب الفلسطيني الدولي، وسام أبوعلي، لاعب الأهلي المصري، في الدقيقة 29 من عمر اللقاء بعد تمريرة رائعة من اللاعب إمام عاشور.

طاقم حكام ألماني لإدارة المباراة

وأدار المباراة، طاقم حكام ألماني، يقوده الحكم الدولي فيليكس تسفاير، والحكم روبيرت كيمبتير كمساعد أول، والحكم يان زيدال، كمساعد ثانٍ.

وآخر مباراة أدارها الحكم الألماني الدولي، فيليكس تسفاير، قبل إدارته لمباراة اليوم، مباراة إنجلترا ضد هولندا في نصف نهائي يورو 2024.

تشكيلة الفريقين في المباراة

وخاض نادي القرن الأفريقي، اللقاء بتشكيلة ضمت، في حراسة المرمى: محمد الشناوي، وفي خط الدفاع، كريم فؤاد، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، وخالد عبد الفتاح، وفي خط الوسط، إمام عاشور، ومروان عطية، وأكرم توفيق، وحسين الشحات، ورضا سليم، وفي خط الهجوم، وسام أبوعلي.

بينما ضم تشكيل بيراميدز، في حراسة المرمى، أحمد الشناوي، وفي خط الدفاع، أحمد توفيق، ومحمود مرعي، ومحمد الشيبي، وأحمد سامي، وفي خط الوسط، مصطفى فتحي، ومهند لاشين، وبلاتي توريه، ووليد الكرتي، وفخري لاكاي، وفي خط الهجوم، فيستون ماييلي.

طرد الشيبي وعبد الفتاح

وشهد اللقاء طرد اللاعب المغربي الدولي، محمد الشيبي، لاعب بيراميدز بعد تدخله بعنف ضد حسين الشحات، في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، وأيضا طرد خالد عبدالفتاح لاعب الفريق الأحمر، في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، بعد تعمده الخشونة ضد محمود زلاكة لاعب بيراميدز.

الأحمر يضاعف عدد فوزه على بيراميدز

ولقاء اليوم هو رقم 16 بين الفريقين، وبعد فوز الأهلي اليوم، يرتفع عدد مرات فوز نادي القرن الأفريقي، على بيراميدز إلى 8 مباريات، بينما فوز بيراميدز على الأهلي 4 مباريات، وتعادل الفريقان في 4 مباريات، حسب وسائل إعلام محلية.