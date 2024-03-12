قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يواجه سيمبا

سحبت قرعة الدور ربع لبنهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء حيث أسفرت عن مواجهات نارية، بين النادي الأهلي المصري، حامل اللقب، وسيمبا التنزاني، كما سيلتقي مازيمبي الكونغولي مع بيترو أتليتكو الأنغولي

في المقابل، سيخوض الترجي التونسي مواجهة قوية ضد أسيك ميموزا من كوت ديفوار، بينما يواجه يانغ أفريكانز التنزاني فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتُقام مباريات ذهاب ربع النهائي يومي 29 و30 آذار/مارس الجاري، على أن تقام مباريات الإياب يومي 5 و6 نيسان/إبريل المقبل.

يُذكر أن الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا سيواجه الفائز من مواجهة مازيمبي وبترو أتليتكو، بينما يصطدم الفائز من الترجي وأسيك بالفائز من يانغ أفريكانز وصنداونز.