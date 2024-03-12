فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inكرة قدمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةأخبار مصررياضة

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يواجه سيمبا

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن مواجهات قوية ومثيرة، حيث يلعب الأهلي في مواجهة سيمبا ويسعى كل فريق للتقدم نحو المربع الذهبي ونيل لقب البطولة القارية.

فريق التحرير by فريق التحرير
الأهلي

سحبت قرعة الدور ربع لبنهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء حيث أسفرت عن مواجهات نارية، بين النادي الأهلي المصري، حامل اللقب، وسيمبا التنزاني، كما سيلتقي مازيمبي الكونغولي مع بيترو أتليتكو الأنغولي

في المقابل، سيخوض الترجي التونسي مواجهة قوية ضد أسيك ميموزا من كوت ديفوار، بينما يواجه يانغ أفريكانز التنزاني فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتُقام مباريات ذهاب ربع النهائي يومي 29 و30 آذار/مارس الجاري، على أن تقام مباريات الإياب يومي 5 و6 نيسان/إبريل المقبل.

يُذكر أن الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا سيواجه الفائز من مواجهة مازيمبي وبترو أتليتكو، بينما يصطدم الفائز من الترجي وأسيك بالفائز من يانغ أفريكانز وصنداونز.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...