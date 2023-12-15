الأهلي يقسو على اتحاد جدة بثلاثية ويبلغ نصف نهائي كأس العالم للأندية

حقق النادي الأهلي المصري فوزا تاريخيا بثلاثة أهداف مقابل هدف على نظيره السعودي، اتحاد جدة، في لقاء الفريقين ضمن منافسات الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية.

وأقيمت المباراة على ملعب الجوهرة في مدينة جدة، لكن الملعب لم يبتسم لأصحابه في اللقاء، ليكون الفوز من نصيب الضيف المصري.

ملخص المباراة

الأهلي ضمن التأهل إلى نصف نهائي البطولة، والمنافسة بين 4 فرق للحصول على إحدى الميداليات الثلاث، حيث يلعب ضد فلومينيسي البرازيلي بطل كوبا أمريكا.

بدأت المباراة بمحاولات من كلا الفريقين للسيطرة على وسط الملعب، مع تبادل للاستحواذ بين الفريقين دون محاولات مبكرة خطيرة.

ونجح الأهلي في التقدم بالهدف الأول في الدقيقة 22، بعد لمسة يد داخل منطقة جزء الاتحاد، ليحتسب الحكم ركلة جزاء للفريق المصري بعد العودة لتقنية الفيديو، ثم يسجل التونسي الدولي علي معلول ويحتفل مع الجمهور الأحمر.

وبنفس الطريقة احتسب الحكم ركلة جزاء لاتحاد جدة بعد لمس مدافع الأهلي الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ليتصدى الفرنسي كريم بنزيما للتنفيذ في الدقيقة 45 لكن الحارس المصري محمد الشناوي تصدى للكرة ليحافظ على شباكه نظيفة.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي تفوقه ليسيطر تماما على اللقاء بالهدف الثاني الذي سجله حسين الشحات بتسديدة رائعة بيمناه ذهبت إلى أقصى اليسار في شباك الاتحاد في الدقيقة 59.

حسين الشحات يسجل الثاني للأهلي المصري ⚽



الاتحاد 0 × 2 الأهلي#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/cRs6zyYjkN — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023

وأنهى الأهلي المباراة مبكرا بالهدف الثالث في الدقيقة 62 بعد عمل جماعي رائع انتهى بتمريرة من كهربا إلى إمام عاشور المنفرد بالشباك ليسجل بسهولة.

الأهلي يسجل الهدف الثالث عن طريق عاشور ⚽



الاتحاد 0 × 3 الأهلي#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/GFnOOoOV94 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023

وفي الدقيقة 90+2 سجل الفريق السعودي هدفا بعد عرضية حولها المدافع المصري أحمد حجازي برأسية تصدى لها الشناوي، قبل أن يتابعها بنزيما بقذيفة إلى الشباك.

مع الدقائق الأخيرة من عمر المباراة



بنزيما يسجل الهدف الأول للاتحاد ⚽



الاتحاد 1 × 3 الأهلي#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/SB5TSQgcEn — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023

وحاول الاتحاد العودة للمباراة، لكن النادي الأهلي كان قد حصل على الكثير من الثقة، وتسلح بهدوء الأعصاب لينجح في الخروج بالمباراة فائزا.