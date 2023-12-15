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الأهلي يقسو على اتحاد جدة بثلاثية ويبلغ نصف نهائي كأس العالم للأندية

اقتنص الأهلي المصري فوزا كبيرا على اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية، لينجح في الوصول إلى نصف النهائي للمرة الرابعة على التوالي.

فريق التحرير by فريق التحرير
لقطة من مباراة الأهلي واتحاد جدة

حقق النادي الأهلي المصري فوزا تاريخيا بثلاثة أهداف مقابل هدف على نظيره السعودي، اتحاد جدة، في لقاء الفريقين ضمن منافسات الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية.

وأقيمت المباراة على ملعب الجوهرة في مدينة جدة، لكن الملعب لم يبتسم لأصحابه في اللقاء، ليكون الفوز من نصيب الضيف المصري.

ملخص المباراة

الأهلي ضمن التأهل إلى نصف نهائي البطولة، والمنافسة بين 4 فرق للحصول على إحدى الميداليات الثلاث، حيث يلعب ضد فلومينيسي البرازيلي بطل كوبا أمريكا.

بدأت المباراة بمحاولات من كلا الفريقين للسيطرة على وسط الملعب، مع تبادل للاستحواذ بين الفريقين دون محاولات مبكرة خطيرة.

ونجح الأهلي في التقدم بالهدف الأول في الدقيقة 22، بعد لمسة يد داخل منطقة جزء الاتحاد، ليحتسب الحكم ركلة جزاء للفريق المصري بعد العودة لتقنية الفيديو، ثم يسجل التونسي الدولي علي معلول ويحتفل مع الجمهور الأحمر.

وبنفس الطريقة احتسب الحكم ركلة جزاء لاتحاد جدة بعد لمس مدافع الأهلي الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ليتصدى الفرنسي كريم بنزيما للتنفيذ في الدقيقة 45 لكن الحارس المصري محمد الشناوي تصدى للكرة ليحافظ على شباكه نظيفة.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي تفوقه ليسيطر تماما على اللقاء بالهدف الثاني الذي سجله حسين الشحات بتسديدة رائعة بيمناه ذهبت إلى أقصى اليسار في شباك الاتحاد في الدقيقة 59.

وأنهى الأهلي المباراة مبكرا بالهدف الثالث في الدقيقة 62 بعد عمل جماعي رائع انتهى بتمريرة من كهربا إلى إمام عاشور المنفرد بالشباك ليسجل بسهولة.

وفي الدقيقة 90+2 سجل الفريق السعودي هدفا بعد عرضية حولها المدافع المصري أحمد حجازي برأسية تصدى لها الشناوي، قبل أن يتابعها بنزيما بقذيفة إلى الشباك.

وحاول الاتحاد العودة للمباراة، لكن النادي الأهلي كان قد حصل على الكثير من الثقة، وتسلح بهدوء الأعصاب لينجح في الخروج بالمباراة فائزا.

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فريق التحرير

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