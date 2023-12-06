كأس العالم للأندية.. الأهلي يحدد رئيس البعثة المتجهة إلى السعودية

حدد النادي الأهلي المصري رئيس البعثة الذي سيقود الفريق في رحلته إلى المملكة العربية السعودية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة في جدة بداية من 12 ديسمبر وحتى 22 من الشهر ذاته.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعيين خالد مرتجي أمين الصندوق رئيسا للبعثة، نظرا لعدم قدرة رئيس النادي على القيام بمهام رئيس البعثة كاملة لظروف صحية.

وحصل الخطيب على تصريح طبي بمرافقة بعثة الفريق وحضور المباريات في السعودية إذا أراد، لكن مع الحصول على الراحة الكافية، وعدم الإفراط في الحركة.

مباراة الأهلي الأولى

ويخوض الأهلى مباراته الأول في المونديال أمام الفائز من مباراة الافتتاح بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم 15 ديسمبر الجاري.

يذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية العربية والإفريقية فوزا بميداليات مونديال الأندية، حيث سبق له حصد الميدالية البرونزية 3 مرات، لكنه يطمح في بلوغ النهائي الأول في تاريخه هذه المرة على أراضي المملكة العربية السعودية.