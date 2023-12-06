فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inكرة قدمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةأخبار مصررياضة

كأس العالم للأندية.. الأهلي يحدد رئيس البعثة المتجهة إلى السعودية

الأهلي حدد رئيس البعثة الذي سيقود الفريق في رحلته إلى جدة، بالمملكة العربية السعودية من أجل خوض منافسات مونديال الأندية هذا الشهر.

فريق التحرير by فريق التحرير
الأهلي المصري

حدد النادي الأهلي المصري رئيس البعثة الذي سيقود الفريق في رحلته إلى المملكة العربية السعودية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة في جدة بداية من 12 ديسمبر وحتى 22 من الشهر ذاته.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعيين خالد مرتجي أمين الصندوق رئيسا للبعثة، نظرا لعدم قدرة رئيس النادي على القيام بمهام رئيس البعثة كاملة لظروف صحية.

وحصل الخطيب على تصريح طبي بمرافقة بعثة الفريق وحضور المباريات في السعودية إذا أراد، لكن مع الحصول على الراحة الكافية، وعدم الإفراط في الحركة.

مباراة الأهلي الأولى

ويخوض الأهلى مباراته الأول في المونديال أمام الفائز من مباراة الافتتاح بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم 15 ديسمبر الجاري.

يذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية العربية والإفريقية فوزا بميداليات مونديال الأندية، حيث سبق له حصد الميدالية البرونزية 3 مرات، لكنه يطمح في بلوغ النهائي الأول في تاريخه هذه المرة على أراضي المملكة العربية السعودية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...