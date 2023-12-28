بطل فوق العادة.. الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري في الإمارات

توج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري في الإمارات، بفوز مثير ودرامي على فريق مودرن فيوتشر بنتيجة (4-2)، في لقاء امتد إلى الأشواط الإضافية.

الأهلي فاز بلقب السوبر المصري للمرة 14 في تاريخه، ليوسع الفارق مع الزمالك أقرب ملاحقيه إلى 10 بطولات، بينما ظل مودرن فيوتشر بدون ألقاب في المسابقة.

وأقيمت البطولة في أبوظبي على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية، بنظامها الجديد لأول مرة بمشاركة 4 أندية.

ملخص المباراة

بدأ النادي الأهلي المباراة بسيطرة تامة، وسط تراجع من فريق فيوتشر الذي حاول تجنب استقبال هدف مبكر،والحفاظ على التعادل أملا في الوصول إلى ركلات الترجيح.

كهربا يسجل والأهلي يتقدم..



ركنية من معلول وخروج غير موفق من جنش والهدف الأول في المباراة#الأهلي_فيوتشر#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/KpIf5FiXbc — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023

وترجم الأهلي تفوقه في الدقيقة 13 عن طريق مهاجمه محمود كهربا،بعد عرضية من ركنية حولها برأسية إلى الشباك مباشرة مستغلا خطأ حارس فيوتشر، محمود جنش، في التعامل مع الكرة.

الهدف الثاني للأهلي..



مجهود فردي من حسين الشحات وتمريرة من كهربا والشحات ينهيها في المرمى #الأهلي_فيوتشر#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/lSMsW2Ir1Q — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023

وضاعف الأهلي تقدمه في الدقيقة 34 عن طريق حسين الشحات الذي استقبل كرة خلف الدفاع لينفرد ويسدد بسهولة إلى الشباك معلنا عن الهدف الثاني لفريقه.

وتسربت الثقة الزائدة إلى النادي الأهلي في الشوط الثاني، ليبدأ الفريق في ادخار الجهد، حتى جاء هدف فيوتشر من خطأ قاتل من حارس الأهلي الشاب، مصطفى شوبير، في الدقيقة 76،بعد نجاح عمر السعيد مهاجم الفريق الأزرق في خطف الكرة من حارس الأهلي بلمسة إلى الشباك مباشرة.

خطأ كبير من مصطفى شوبير..



عمر السعيد يستغل الخطأ ويسجل هدف تقليص الفارق#الأهلي_فيوتشر#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/iMWI3TXyoQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023

وفي الدقيقة 81، سدد محمد محمود قذيفة من خارج منطقة الجزاء، فشل الحارس مصطفى شوبير في التعامل معها مرة أخرى لتحتضن شباكه، ويعود فيوتشر للتعادل من جديد.

ريمونتادا فيوتشر!



تسديدة محمد محمود من بعيد تغير اتجاهها وتسكن شباك الأهلي #الأهلي_فيوتشر#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/UE9A1M3VcT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023

ولجأ الفريقين إلى وقت إضافي من أجل حسم الفائز، لكن التعادل كان حاضرا مرة أخرى، طوال الشوط الإضافي الأول، لكن اختلف الوضع كليا في الشوط الإضافي الثاني.

وحسم الأهلي المباراة في الدقيقة 114 بهدف عن طريق الفرنسي أنتوني موديست برأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء.

موديست يسجل..



الأهلي يتقدم من جديد والهدف يُحتسب بعد الأشارة إلى وجود تسلل في البداية#الأهلي_فيوتشر#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/QGqo9MNOYF — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023

وفي الدقيقة 116 أضاف الأهلي الهدف الرابع بعد تمريرة من موديست إلى كريم فؤاد الذي انفرد بالحارس جنش ليضع الكرة فوقه لتمر إلى الشباك.