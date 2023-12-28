هل حسم الأهلي جائزة أفضل ناد في العالم بجائزة غلوب سوكر؟

قبل ساعات قليلة من غلق التصويت، في جائزة غلوب سوكر، لاختيار الأفضل في العالم لعام 2023، تقدم النادي الأهلي المصري إلى المركز الأول بعد حملات جماهيرية واسعة لدعم عملية التصويت.

الأهلي في الصدارة

نادي مانشستر سيتي الإنجليزي كان يحتل المركز الأول في تصويت الجمهور، في التنافس على جائزة أفضل فريق في عام 2023، لكن بعد تدخل جمهور الأهلي المصري تغيرت المعادلة.

وقبل غلق التصويت بدقائق نجح النادي الأهلي في احتلال الصدارة وإزاحة مانشستر سيتي إلى المركز الثاني في سباق نادي العالم.

مارسيل كولر أفضل مدرب

الأمر ذاته حدث مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، حيث اختارته الجماهير المصرية، ليتصدر جائزة المدرب الأفضل في العالم متفوقا على بيب غوارديولا.

رونالدو يهزم الشناوي

ولم تنجح محاولات جمهور النادي الأهلي في منح حارس الفريق محمد الشناوي جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، حيث كان البرتغالي كريستيانو رونالدو يتصدر بفارق كبير.

هل حسم الأهلي جوائزه؟

الكثير من الجمهور، تأكد من فوز النادي الأهلي بجائزة فريق العام، وكذلك كولر بجائزة مدرب العام، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالتصويت الجماهيري.

وخصصت “غلوب سوكر” نسبة 25% فقط لتصويت الجماهير لحسم الجوائز، على أن يكون التأثير الأكبر للجنة التحكيم التي لها نسبة 75% لتحديد الفائزين في كل الفئات.

موعد حفل غلوب سوكر 2023 والقناة الناقلة

يقام حفل غلوب سوكر في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، يوم 19 يناير 2024، ويتم نقل الحفل بالكامل بشكل مجاني عبر قناة أبوظبي الرياضية.