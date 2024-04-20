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مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم السبت 2024-04-20 في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

يواجه النادي الأهلي المصري منافسه مازيمبي الكونغولي اليوم السبت 20 أبريل/نيسان 2024 في الكونغو الديمقراطية، وسط اهتمام إعلامي كبير.

فريق التحرير by فريق التحرير

يترقب الملايين في مصر والوطن العربي مباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام المباراة اليوم السبت على ملعب “تي بي مازيمبي” في مدينة لوبومباشي الكونغولية.

مواجهة اليوم تحمل رقم 5 في تاريخ المواجهات بين الناديين، فقد لعب الأهلي أمام مازيمبي في 4 مواجهات سابقة، كلها في بطولة دوري أفريقيا.

المواجهة الأولى بين الأهلي ومازيمبي كانت في عام 2002، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فاز الفريق الأحمر في مباراة الذهاب بهدف للاشيء، بينما تعادل الفريقان في مباراة الإياب (الثانية) بدون أهداف.

مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم السبت 2024-04-20 في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أما المباراة الثالثة بين الفريقين فكانت في عام 2012، وكانت أيضا في دور المجموعات، حيث فاز الأهلي في مباراة الذهاب بهدفين لهدف، بينما خسر بطل مصر في مباراة العودة (الرابعة) بهدفين للاشيء.

صعد النادي الأهلي لدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على نادي سيمبا التنزاني بعد أن فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، وفاز أيضا في مباراة العودة بهدفين نظيفين.

بينما تأهل نادي مازيمبي الكونغولي على حساب نادي بترو أتليتكو الأنجولي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفاز مازيمبي في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي ومازيمبي في مصر، يوم الجمعة 26 أبريل/نيسان الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويواجه الفائز من الأهلي ومازيمبي، الفائز من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي

مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم السبت 2024-04-20 في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

يتوقع أن تضم تشكيلة الأهلي في مباراة الذهاب أمام مازيمبي الكونغولي مصطفى شوبير في حراسة المرمى.

ويتوقع أن يلعب السويسري مارسيل كولر بكل من علي معلول ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم في خط الدفاع.

بينما يتوقع أن يلعب محمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا في خط الوسط، وفي الهجوم يتوقع أن يضم التشكيل طاهر محمد طاهر وعمر كمال وموديست.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم السبت 2024-04-20 في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

يواجه النادي الأهلي المصري منافسه مازيمبي الكونغولي اليوم السبت 20 أبريل/نيسان 2024 في الكونغو الديمقراطية، وسط اهتمام إعلامي كبير.

وتنطلق أحداث مباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة الخامسة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي

مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم السبت 2024-04-20 في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

يمكن مشاهد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للبطولة الأفريقية.

وتنقل قناة beIN Sports 6 اللقاء المهم، ويعلق على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي، بحسب ما أعلنت شبكة قنوات beIN Sports القطرية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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