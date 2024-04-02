السعودية تعرض استضافة مباراتي الأهلي والزمالك مقابل “مئات الملايين”

تقترب المملكة العربية السعودية، من استضافة مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري المصري مقابل “مئات الملايين”، بعد نجاح استضافة “موسم الرياض”، لنهائي كأس مصر في النسخة الأخيرة.

وحظي لقاء القمة بين الأهلي والزمالك الأخير في السعودية، باهتمام واسع على المستوى العربي، والأفريقي، مع حضوري جماهيري كبير، وتنظيم ممتاز من هيئة الترفيه بالسعودية.

عرض لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك بالسعودية

وكشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، تلقيه عرضا، لإقامة مواجهتي الأهلي والزمالك، ضمن بطولة الدوري المصري، في السعودية.

وقال دياب في تصريحٍات لقناة “أون تايم سبورت” المصرية: هناك عرض سعودي، لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري بالمملكة، في نفس المواعيد المحددة بجدول الدوري.

وأوضح رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية: ما زلنا نبحث العرض السعودي، ونتفاوض عليه، وسنصل لقرار نهائي خلال الـ48 ساعة المقبلة.

العائد المادي مقابل استضافة قطبي الكرة المصرية

وكشف دياب، أن العرض السعودي يتضمن وجود عائد مادي لطرفي المباراة، الأهلي والزمالك، بمئات ملايين (الجنيهات) ومبلغ آخر بالملايين لبقية أندية الدوري، معتبرا أنه سيكون مناسباً لقيمة منتج الدوري المصري.

والعائد المادي من العرض السعودي، لاستضافة استضافة مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري المصري، لن يستفيد منه الناديان فقط، لكن سيكون لأندية الدوري المصري نصيب في العائد المادي، كون اللقاءين جزءا من تسويق البطولة نفسها، ولذلك سيكون هناك جزءا لصالح هذه الأندية.

وأوضح دياب، أن عائد المباراتين سيكون بمئات الملايين، وسيكون لـ16 نادياً نصيب في المقابل المادي، وسيكون المبلغ مناسباً للغاية لهم، إلى جانب الحفاظ على الناحية التسويقية بالنسبة إلى الرعاة سواء للأهلي، أو الزمالك، وإدارة تحكيمية مصرية للمباراتين.

وأكد رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، أن المباراة الأولى ستكون في ملعب “الأول بارك” في مدينة الرياض، والأخرى ستكون في ملعب “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة.

واختتم دياب حديثه بأنه يقوم حالياً باستكمال المفاوضات والوصول إلى كافة البنود قبل الإعلان الرسمي عن إقامة المباراتين في السعودي، التي من المرجح أن تكون الأولى 15 أبريل “نيسان” الجاري، والثانية في يونيو المقبل.

ويلعب قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، ذهاباً في 15 أبريل الحالي في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة بالدوري المصري، قبل المباراة الثانية في الدور الثاني من الدوري، والمقرر إقامتها في 25 يونيو المقبل.

أول نهائي كأس خارج مصر

وسبق أن تقابل قطبا الكرة المصرية، في ملعب “الأول بارك” بالسعودية في 8 مارس الماضي، ضمن أول نهائي لكأس مصر يقام خارج البلاد، وانتهى بتتويج الأهلي باللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، بعد فوزه بالمباراة 2- صفر.

رد الأهلي على العرض السعودي

ورد النادي الأهلي المصري، على خطابٍ من رابطة الأندية المحترفة حول موقفه من العرض السعودي، ببيان، قال فيه إن “النادي الأهلي ليس منوطاً بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات”.

وأضاف: “هذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات، وإدارتها بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية، وطالما ما ترونه في هذا الشأن يخدم الصالح العام فإن النادي الأهلي لا يمانع في ذلك”.

?| الأهلي يحسم موقفه من إقامة مباراتي القمة في السعودية pic.twitter.com/k1mZtQE29c — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) April 1, 2024

وأضاف النادي الأهلي: “(يأتي هذا) مع تأكيدنا على ضرورة توفير وقت كاف لاستعدادات فريقنا قبل خوض أي مباراة إفريقية قادمة.. أما بالنسبة للأمور التنظيمية المترتبة على إقامة المباراتين، فإن النادي الأهلي يقوم بدراستها لمخاطبتكم بها لاحقاً”.

ويحتل الأهلي الذي وضع قدماً في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بفوزه على مضيفه سيمبا التنزاني 1-0 الجمعة الماضية، المركز العاشر في الدوري، بعد جمعه 17 نقطة، من 8 مباريات، فيما جمع الزمالك 15 نقطة من 11 مباراة في المركز الثالث عشر بالدوري المصري.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي بعدد ألقاب الدوري المصري بـ43 لقباً، متقدماً على غريمه الزمالك الذي فاز بـ14 لقباً، آخرها في موسم 2021-2022.