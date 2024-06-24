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مباراة الأهلي والزمالك.. بيان “مثير” من الأبيض يخاطب فيه الجماهير

الزمالك ينسحب رسميا من مباراته مع الأهلي، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء، وتعتبر ديربي كرة القدم المصرية.

فريق التحرير by فريق التحرير
مباراة الأهلي والزمالك.. بيان "مثير" من الأبيض يخاطب فيه الجماهير
مباراة الأهلي والزمالك.. بيان "مثير" من الأبيض يخاطب فيه الجماهير

أعلن نادي الزمالك المصري رسميا عن عدم مشاركته في مباراة القمة التي تجمعه مساء الثلاثاء، مع نظيره الأهلي المصري ضمن مباريات الدوري لكرة القدم.

إدارة الزمالك  تبرر عدم المشاركة بظروف قهرية

مباراة الأهلي والزمالك.. بيان "مثير" من الأبيض يخاطب فيه الجماهير

وقال الزمالك في بيان مخاطبا جمهوره: “تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدا، أن جماهير الزمالك العظيمة دوما تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها الثلاثاء، نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد، ومبادىء كرة القدم”.

وأضاف بيان الزمالك: “تتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله و نحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلا كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدا”.

واختتم الزمالك بيانه قائلا: “فعذرا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف.. الزمالك أولا”.

سبب الانسحاب أمام الأهلي في مباراة القمة

مباراة الأهلي والزمالك.. بيان "مثير" من الأبيض يخاطب فيه الجماهير

وكان من المقرر أن يخوض الزمالك مباراة القمة أمام الأهلي، في السابعة من مساء الثلاثاء باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة 27 بالدوري المصري.

ويحتل الأهلي، المركز الثاني بالدوري المصري برصيد 42 نقطة، وفي حال فوزه بجميع مبارياته المؤجلة سيتمكن من صدارة البطولة متفوقا على بيراميدز صاحب المركز الأول حاليا برصيد 62 نقطة، حيث يتبقى للأهلي 7 مباريات مؤجلة.

أما الزمالك فيحتل المركز العاشر برصيد 34 نقطة ويتبقى له 5 مباريات مؤجلة، لكنه سيكون بعيدا عن المنافسة حال فوزه بمبارياته الخمس المؤجلة.

وشهدت الأوساط الرياضية المصرية حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن اشترط الزمالك عدم خوض مباراة القمة، إلا في حال لعب  النادي الأهلي مبارياته المؤجلة أولا.

بعد بيان الزمالك، تلقى النادي الأهلي خطابا من رابطة الأندية المحترفة المصرية، يفيد بعدم إقامة مباراة القمة، واعتباره فائزا بالمباراة 2- صفر.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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