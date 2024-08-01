الأسطورة البرازيلية مارتا تبكي بحرقة في أولمبياد باريس.. ما السبب؟

غادرت الأسطورة البرازيلية مارتا فييرا دا سيلفا، الأربعاء، ملعب “نوفو استاد دي بوردو”، وهي تبكي بحرقة، بعد تعرضها للطرد في نهاية الشوط الأول للمباراة أمام إسبانيا في أخر جولة بالمجموعة الثالثة بمنافسات كرة القدم للسيدات في أولمبياد باريس 2024.

وتلقّت الأسطورة البرازيلية مارتا، التي يطلق عليها أنصارها لقب “الملكة”، البطاقة الحمراء مباشرة عقب تدخلها العنيف ضد اللاعبة الإسبانية أولغا كارمونا في نهاية الشوط الأول، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

الأسطورة البرازيلية مارتا تشارك للمرة السادسة في الأولمبياد

وهذه هي سادس مشاركة للأسطورة مارتا في الدورات الأولمبية، وهي أيضا حصدت جائزة أفضل لاعبة في العالم، ست مرات في تاريخها.

وأكدت الأسطورة مارتا، 38 عاماً، أن مشاركتها بأولمبياد باريس 2024، ستكون الأخيرة لها في البطولات الكبرى مع منتخب البرازيل.

انجازات مارتا في كأس العالم والأولمبياد

ومارتا فازت بفضية كرة القدم، في أولمبياد أثينا 2004، وأولمبياد بكين 2008، ولم يسبق لها الفوز بذهبية الأولمبياد، أو كأس العالم لكرة القدم سيدات.

وشاركت مارتا في 6 نسخ من كأس العالم لكرة القدم سيدات، وسجلت 119 هدفا، خلال 200 مباراة دولية مع منتخب البرازيل.

الهدافة التاريخية لكأس العالم للسيدات

ومارتا، هي الهدافة التاريخية لكأس العالم لكرة القدم سيدات، برصيد 17 هدفا، فيما تحل وصيفة للهدافة التاريخية للأولمبياد، مواطنتها كريستياني، برصيد 13 هدفا، وبفارق هدفا واحدا عنها.