مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في الدور نصف نهائي كأس آسيا اليوم 6-02-2024

تتجدد المواجهة بين الأردن وكوريا الجنوبية، على ملعب أحمد بن علي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا قطر 2023.

التقى الفريقان سويا في الدور الأول من البطولة حيث تعادلا بنتيجة 2/2 في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة قبل أن يشقا طريقهما إلى الدور قبل النهائي.

وتعد هذه المباراة هي ثالث المواجهات بين الأردن وكوريا الجنوبية على مستوى مواجهات كأس آسيا، بعد أن تعادلا بدون أهداف في الدور الأول من نسخة 2004 التي أقيمت في الصين.

ونستعرض لكم في هذا التقرير، موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس أسيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمنتخب الأردن.

الأردن وكوريا الجنوبية.. مباراة للتاريخ



مباراة الأردن وكوريا الجنوبية لا تقبل القسمة على اثنين بل لابد من فائز يكمل مشواره نحو المباراة النهائية وحلم التتويج باللقب وخاسر ينهي مشواره في المونديال الآسيوي لعدم وجود مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

يحلم المدير الفني لمنتخب الأردن، الحسين عموتة، ولاعبيه بمواصلة المسيرة التاريخية حيث تأهل “النشامى” للدور قبل النهائي لأول مرة.

وفي رسالة واضحة عقب فوز الأردن على العراق، وعد موسى التعمري مهاجم منتخب الأردن، جماهير بلاده بالوصول إلى المباراة النهائية.

الأردن وكوريا الجنوبية.. الرحلة إلى قبل النهائي

وبدأ المنتخب الأردني مشواره في البطولة بفوز عريض على ماليزيا بأربعة أهداف دون رد ثم تعادل مع كوريا الجنوبية 2/2 وخسر أمام البحرين بهدف ليتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفي الأدوار الإقصائية تغلب المنتخب الأردني على نظيره العراقي 2/3 قبل أن ينهي مغامرة طاجيكستان في مشاركتها الأولى بالفوز 1/صفر في دور الثمانية.

أما منتخب كوريا الجنوبية بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلينسمان فقد خاض مشوارا ماراثونيا بعدما احتل وصافة المجموعة السادسة بعد الفوز على البحرين 1/3 وتعادلين مع الأردن 2/2 وماليزيا 3/3.

وفي الأدوار الإقصائية احتاج المنتخب الكوري الجنوبي الأشواط الإضافية وركلات الترجيح لتجاوز منتخب السعودية بعد التعادل 1/1 قبل أن يعبر عقبة أستراليا بفوز ماراثوني بنتيجة 1/2 بعد التمديد للوقت الإضافي.

الأردن وكوريا الجنوبية.. غيابات مؤثرة



ويعاني الفريقان من غيابات مؤثرة للغاية قبل هذه المواجهة المرتقبة حيث سيغيب كيم مين جاي مدافع بايرن ميونخ عن منتخب كوريا الجنوبية بسبب تراكم البطاقات الصفراء، كما سيغيب علي علوان والمدافع سالم العجالين، عن المنتخب الأردني لنفس السبب.

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا

من المقرر أن يحتضن ملعب أحمد بن علي مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا قطر 2023.

وستقام مباراة الأردن وكوريا الجنوبية، غدا الثلاثاء 6 فبراير 2024، في أول مباريات الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في تمام الساعة 05.00 مساءً بتوقيت الأردن، والقاهرة، وفي تمام الساعة 06.00 مساءً بتوقيت السعودية، و07.00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية

من المقرر أن تذاع مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في مباراة قبل نهائي كأس آسيا على مجموعة قنوات SSC في السعودية التي خصصت قناةSSC1 HD لنقل وتحليل المباراة التاريخية لمنتخب الأردن.

كما سيتم بث المباراة أيضا عبر القناة الرابعة في العراق، بالإضافة إلى قناة beIN ASIAN CUP 1.

الأردن وكوريا الجنوبية.. تشكيل الأردن المتوقع



يراهن الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن على عدد من الركائز الفنية لخوض مباراة الأردن وكوريا الجنوبية، مثل حارس المرمى يزيد أبو ليلى، وثنائي الدفاع يزن العرب وعبد الله نصيب اللذين كانا لهما دور بارز في إقصاء العراق وطاجيكستان.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل منتخب الأردن كلا من:

في حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

في خط الدفاع: سالم العجالين – يزن العرب – عبد الله نصيب

في خط الوسط: محمود المرضي – رجائي عايد – نزار الرشدان – إحسان حداد

في خط الهجوم:علي علوان – يزن النعيمات – موسى التعمري

الأردن وكوريا الجنوبية.. التشكيل المتوقع لمنتخب كوريا

أما كلينسمان المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، فيرتكز على المحاور الهجومية الثلاثة هيونج مين سون نجم توتنهام الإنجليزي، ولي كانج إن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وهوانج هي تشان جناح ولفرهامبتون الإنجليزي مع حارس المرمى المميز تشو هيون وو.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل كوريا الجنوبية لمواجهة الأردن على هذا النحو:

في حراسة المرمى: جو هيون وو

في خط الدفاع: لي كي جي – كيم مين جاي – هيونغ سيونغ هيون – سيول يونغ وو

في خط الوسط: لي جاي سونغ – بارك يونغ وو – هوانغ إن بيوم – لي كانغ إن

في خط الهجوم: هيونغ مين سون – تشو غو سونغ