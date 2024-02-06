الأردن إلى نهائي كأس آسيا 2023

حقق منتخب الأردن إنجازًا تاريخيًا بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون مقابل في نصف نهائي كأس آسيا 2023، ليبلغ المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.

ويعود الفضل بفوز النشامى إلى يزن النعيمات (53) وموسى التعمري (66) مسجلي هدفي الأردن.

سيطر الأردن على مجريات المباراة منذ البداية، وهدد مرمى كوريا الجنوبية في العديد من المناسبات. وتألق التعمري بشكل لافت واختير أفضل لاعب في المباراة.

طريق الأردن إلى النهائي

واجه الأردن صعوباتٍ في بداية البطولة، لكنه نجح في تخطي دور المجموعات بعد فوزه على ماليزيا 4-0 وتعادله مع كوريا الجنوبية نفسها 2-2 وخسارته أمام البحرين 0-1.

وفي دور الـ16، فاز الأردن بصعوبة على العراق 3-2

وفي ربع النهائي تخطى طاجيكستان 1-0.

النهائي

يلتقي الأردن في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة قطر وإيران التي تقام غداً الأربعاء.

تلعب المباراة النهائية يوم السبت على استاد لوسيل.

تعليقات

عبر مدرب المنتخب الأردني الحسين عموتة عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز التاريخي.

أكد لاعبو المنتخب الأردني عزمهم على الفوز بلقب كأس آسيا.

تفاعل الجمهور الأردني بشكل كبير مع هذا الإنجاز، واحتفلوا في شوارع المملكة.