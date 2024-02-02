الأردن وكوريا الجنوبية إلى نصف نهائي كأس آسيا 2023

حقق المنتخب الأردني إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى نصف نهائي كأس آسيا 2023 لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على طاجيكستان 1-0 في الدور ربع النهائي.

وجاء هدف المباراة الوحيد من هدية طاجكية إثر خطأ فادح للمدافع فهدات هانونوف في الدقيقة 66، بعد أن اصطدمت به الكرة الرأسية لمدافع الأردن عبدالله نصيب ودخلت المرمى.

وهذه هي أفضل نتيجة للأردن في تاريخ مشاركته في كأس آسيا، حيث كان قد وصل إلى ربع النهائي في نسختي 2004 و2011.

وسيواجه الأردن في نصف النهائي كوريا الجنوبية التي أقصت أستراليا بالفوز عليها 2-1.

وظل كوريا الجنوبية متأخرة حتى الوقت بدل عن ضائع 0-1 بهدف مهاجم الوحدة السعودي كريغ غودوين (42)، حين احتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها هوانغ هي تشان هدف التعادل (90+6).

وأضاف نجم كوريا الأول وقائدها هدف الفوز من ركلة حرة رائعة (104) ليؤكد أن بلاده قادمة من أجل اللقب.