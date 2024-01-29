كأس آسيا 2023: الأردن يهزم العراق 3-2 ويبلغ ربع النهائي

في مباراة مثيرة، لم تحسم إلا بصافرة الحكم النهائية، فاز منتخب الأردن على نظيره العراقي 3-2 ليتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

وأنهى المنتخب الأردني حلم العراقيين بالتتويج بلقب كأس آسيا في دقيقتين بعد نجاح لاعبيه بتسجيل هدفين حاسمين، مع العلم أن أسود الرافدين ظلوا متقدمين بالنتيجة 2-1 حتى الدقيقة 90+5.

كانت المباراة متقاربة للغاية، حيث خلق كلا الفريقين فرصًا طوال الوقت.

تقدم النشامى في الشوط الأول عبر يزن النعيمات (45+1)، لكن العراق تعادل في الشوط الثاني عبر سعد ناطق (68)، ثم تقدم العراق عبر أيمن حسين متصدر ترتيب هدافي البطولة (76)، الذي نال بطاقة صفراء ثانية لمبالغته بالاحتفال ما أدى إلى طرده من المباراة وهو ما شكل نقطة تحول في مجريات اللقاء، حيث تمكن الأردن من الاستفادة من ميزتهم العددية في المراحل الأخيرة ليسجلوا هدفين في الوقت بدل عن ضائع.

ففي الدقيقة 90+5، سجل يزن العرب هدف التعادل، ثم في الدقيقة 90+7، سجل نزار الرشدان هدف الفوز.

أبرز أحداث مباراة الأردن والعراق

الدقيقة 19: يضرب عبدالله نصيب القائم العراقي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

يضرب عبدالله نصيب القائم العراقي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء. الدقيقة 27: تتاح لعلي علوان فرصة رائعة للتسجيل، لكن الحارس العراقي جلال حسن يتصدى له.

تتاح لعلي علوان فرصة رائعة للتسجيل، لكن الحارس العراقي جلال حسن يتصدى له. الدقيقة 45+1: يتقدم الأردن بقيادة يزن النعيمات.

يتقدم الأردن بقيادة يزن النعيمات. الدقيقة 68: يتعادل العراق عبر سعد ناطق.

يتعادل العراق عبر سعد ناطق. الدقيقة 76: يتقدم العراق عبر أيمن حسين.

يتقدم العراق عبر أيمن حسين. الدقيقة 77: طرد أيمن حسين.

طرد أيمن حسين. الدقيقة 90+5: يزن العرب يسجل هدف التعادل.

يزن العرب يسجل هدف التعادل. الدقيقة 90+7: يسجل نزار الرشدان هدف الفوز.

ماذا قال مدربا المنتخبين؟

حسين عموتة، مدرب الأردن: “كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لكنني فخور جدًا بلاعبي فريقي على أدائهم. لم نستسلم أبدًا، وواصلنا القتال حتى النهاية. كما أنا سعيد جدًا لجماهيرنا، الذين كانوا رائعين اليوم.”

خيسوس كاساس، مدرب العراق: “لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء في الشوط الثاني كلفتنا المباراة. نحن نشعر بخيبة أمل، لكننا سنتعلم من هذه التجربة وسنعود أقوى في المباراة التالية.”

مع من سيلعب منتخب الأردن في ربع النهائي؟

سيلتقي الأردن يوم الخميس المقبل ضمن الدور ربع النهائي مع طاجيكستان الذي تغلب على الإمارات يوم الأحد بفارق ركلات الترجيح 5-3 بعد تعادل الفريقين 1-1.