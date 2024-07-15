الأرجنتين تحافظ على عرشها بطلة لكوبا أميركا 2024

حقق منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس “كوبا أمريكا”، إنجازاً تاريخياً بفوزه على كولومبيا 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب هارد روك في فلوريدا، ليتوج بطلاً للمرة الثانية على التوالي والسادسة عشرة في تاريخه.

لاوتارو مارتينيز يهدي منتخب الأرجنتين هدف الفوز

وتمكن البديل لاوتارو مارتينيز من خطف هدف الفوز في الدقيقة 112 من الوقت الإضافي، مستغلاً تمريرة بينية متقنة من جيوفاني لو سيلسو ليُسدد كرة من فوق رأس حارس كولومبيا كاميلو فارجاس.

وبهذا الفوز، تعزز الأرجنتين هيمنتها على لقب “كوبا أمريكا” وتسجل رقما قياسيا جديدا ببلوغ عدد ألقابها 16 لقبا منذ انطلاقة البطولة.

ويعد هذا الإنجاز بمثابة تتويج مستحق لمنتخب الأرجنتين الذي قدم أداء مميزا طوال مسيرته في البطولة، حيث لم يتلق أي هزيمة وسجل 16 هدفاً ولم يستقبل سوى 3 أهداف.

وتألّق لاوتارو مارتينيز بشكلٍ لافتٍ في البطولة وحصد لقب هدافها برصيد 5 أهداف.

وشهدت المباراة أيضا إصابة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في الدقيقة 64، ليغادر الملعب باكيا.