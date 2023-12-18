فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inكرة قدمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسرياضة

ألابا يضيف أزمة جديدة في تشكيلة ريال مدريد

أضافت اصابة دافيد ألابا مشكلة جديدة إلى فريق ريال مدريد ومدربه كارلو أنشيلوتي مع ارتفاع عدد المصابين لأكثر من 7 لاعبين

فريق التحرير by فريق التحرير
ألابا يضيف أزمة جديدة في تشكيلة ريال مدريد

تعرّض النمساوي دافيد ألابا مدافع فريق ريال مدريد لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، خلال المباراة التي انتهت بفوز الملكي 4-1 على فياريال، ضمن المرحلة 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووقع ألابا أرضاً في الدقيقة 35 دون أي عرقلة من لاعب منافس، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي الذي طلب باستبداله فوراً.

وقال ريال مدريد في بيان على موقعه الرسمي وصفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي: “بعد إجراء الفحوصات، تم تشخيص إصابة لاعبنا ديفيد ألابا بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى. وهو سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة”.

وأضيف النمساوي إلى قائمة المصابين في الميرينغي التي تضم أيضاً الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والمدافعين البرازيلي إيدير ميليتاو، والإسباني داني كارفاخال ولاعب الوسط الأنغولي إدواردو كامافينغا والمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، ما يضع مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي أمام أزمة حقيقية في المرحلة المقبلة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...