ألابا يضيف أزمة جديدة في تشكيلة ريال مدريد

تعرّض النمساوي دافيد ألابا مدافع فريق ريال مدريد لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، خلال المباراة التي انتهت بفوز الملكي 4-1 على فياريال، ضمن المرحلة 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووقع ألابا أرضاً في الدقيقة 35 دون أي عرقلة من لاعب منافس، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي الذي طلب باستبداله فوراً.

وقال ريال مدريد في بيان على موقعه الرسمي وصفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي: “بعد إجراء الفحوصات، تم تشخيص إصابة لاعبنا ديفيد ألابا بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى. وهو سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة”.

وأضيف النمساوي إلى قائمة المصابين في الميرينغي التي تضم أيضاً الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والمدافعين البرازيلي إيدير ميليتاو، والإسباني داني كارفاخال ولاعب الوسط الأنغولي إدواردو كامافينغا والمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، ما يضع مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي أمام أزمة حقيقية في المرحلة المقبلة.