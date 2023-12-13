المعتدي على الحكم في تركيا يستقيل من رئاسة نادي أنقرة غوجو

استقال فاروق كودجا من منصبه كرئيس لنادي أنقرة غوجو التركي، بعد حادثة اعدائه على حكم بعد انتهاء مباراة في الدوري المحلي لكرة القدم، معرباً عن اعتذاره من مجمتع كرة القدم التركي.

وقام كودجا بعد انتهاء مباراة فريقه أمام ريزه سبور بالتعادل 1-1، ضمن الدوري التركي بلكم الحكم خليل أوموت ميلر على وجهه ورماه أرضاً ليتعاقب على ركله بعض مرافي كودجا.

وقال كودجا في بيان نشره النادي: “مهما كان حجم الظلم أو مدى الخطأ الذي ارتكبه (الحكام)، فلا شيء يمكن أن يضفي الشرعية أو يفسر العنف الذي ارتكبته.. أعتذر لمجتمع الحكام التركي والجمهور الرياضي وأمتنا.

لكن كودجا أصرّ على أن فريقه تعرّض للغش من قبل الحكم.

وقام الاتحاد التركي للعبة بعد الحادثة بتعليق كل الأنشطة الكروية حتى إشعار آخر.

وأظهرت لقطات نقلتها وسائل إعلامية تركية وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي كيف ركض كودجا بسرعة من منطقة مقاعد البدلاء نحو أرض الملعب مع مجموعة من مرافقيه، ووجه لكمة للحكم بعد انتهاء المباراة.

وجاءت ردة فعل كودجا بعد نجاح الفرؤيق الخصم بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل عن ضائع ما اعتبره تحاملاً على فريقه.

وقال الحكم خليل أوموت ميلر في بيان بعد نقله إلى المستشفى: “لكمني فاروق كودجا تحت عيني اليسرى، فسقطت أرضاً. وبينما كنت على الأرض ركلوني على وجهي وأجزاء أخرى من جسمي”. مضيفاً أن كودجا هدده بالقتل.

Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 11, 2023

وأدان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الحادثة واصفاً إياها بالعبثية وكتب إردوغان على منصة “إكس“: “الرياضة تعني السلام والأخوة. الرياضة لا تتوافق مع العنف.. لن نسمح أبداً بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية”.

كما أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو ما حصل.

وقال إنفانتينو في بيان الثلاثاء: “لا مكان للعنف في كرة القدم، سواء داخل الملعب أو خارجه.. ما حدث في مباراة أنقرة غوجو وريزه سبور، أمر غير مقبول، ومثل هذه التصرفات ليس لها مكان في الرياضة والمجتمع”.

وشدد إنفانتينو على ضرورة ضمان سلامة الحكام واللاعبين والمشجعين والجهاز الفني في المباريات، داعيا السلطات المعنية إلى ضمان تنفيذ ذلك.