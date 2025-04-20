السعودية تُعلن استعدادها لاستضافة كأس العالم 2034 بمشاركة 64 فريقًا

قال وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل إن بلاده ستكون جاهزة لاستضافة كأس العالم في السعودية 2034 بمشاركة 64 فريقًا إذا وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على اقتراح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 48 منتخبًا، وفقًا لما ذكرته رويترز اليوم الأحد.

وكان الاتحاد الجنوب أمريكي لكرة القدم (الكونميبول) قد قدم اقتراحًا رسميًا لزيادة عدد المنتخبات إلى 64 منتخبًا في بطولة كأس العالم 2030 التي ستقام في دول إسبانيا والبرتغال والمغرب.

واعتبارًا من كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، سيشارك 48 منتخبًا، ارتفاعًا من 32 منتخبًا شاركوا في كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

استعدادات السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

ونقلت رويترز عن الأمير عبد العزيز في تصريحات له خلال سباق جائزة السعودية الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، تأكيده أن السعودية لا تمانع في زيادة عدد الفرق في البطولة المقبلة.

وقال: “نحن مستعدون لذلك، وإذا كان هذا قرارًا تتخذه الفيفا ويجد أنه مناسب للجميع، فنحن سنكون سعداء بتنفيذه”.

وأشار إلى أن البنية التحتية في السعودية قوية بما يكفي لاستضافة الحدث الرياضي الكبير، مُستشهدًا بالتجربة الناجحة في استقبال ملايين الحجاج والمعتمرين سنويًا، حيث استقبلت المملكة 4 ملايين معتمر خلال شهر رمضان الماضي، مع توقعات باستقبال السعودية 5 ملايين حاج خلال موسم الحج المقبل.

الاستثمار السعودي في الرياضة

كان الفيفا قد أعلن في ديسمبر الماضي أن السعودية ستكون الدولة المستضيفة لكأس العالم 2034، وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية السعودية للاستثمار في الرياضة وتعزيز مكانتها العالمية.

التركيز على البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2034

ضمن خطط الاستعداد لكأس العالم، تعهدت السعودية بتوفير 15 ملعبًا جديدًا أو تم تجديده بحلول عام 2032.

وأكد الأمير عبد العزيز الفيصل أن سلامة العمال في مشروعات البناء هي أولوية قصوى، مُؤكدًا أن المملكة تتعاون بشكل مستمر مع الفيفا ودولة قطر للاستفادة من خبرات تنظيم كأس العالم 2022.

تحسينات في قوانين العمل

كما أشار الفيصل إلى أن السعودية جزء من منظمة العمل الدولية وأن الإصلاحات التي أجرتها المملكة في نظام العمل، مثل إلغاء نظام الكفالة في 2021، قد عززت حقوق العمال.

وتُعتبر هذه التعديلات جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين البيئة العمالية في المملكة بما يتوافق مع المعايير الدولية.