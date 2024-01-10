استاد لوسيل يستضيف المباراة الافتتاحية لكأس آسيا 2023

يستعد ملعب لوسيل، للترحيب بالجماهير مجددا، في افتتاح كأس آسيا 2023 لكرة القدم في قطر، بعد غد الجمعة 12 يناير الجاري، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتنطلق مباراة الافتتاح في كأس أسيا 2023، على استاد لوسيل بين حامل اللقب، منتخب قطر ونظيره اللبناني، في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية، وذلك عقب نهاية حفل افتتاح البطولة الذي يبدأ في الساعة 5 مساءً.

9 ملاعب تحتضن مباريات كأس أمم آسيا 2023

للمرة الثالثة في تاريخها، تستضيف قطر بطولة كأس آسيا، لتسجل رقما قياسيا في استضافة البطولة، بعد عامي 1988 و2011.

وتقام بطولة كأس آسيا 2023، في الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخب، وستحتضن9 ملاعب مباريات البطولة.



استاد لوسيل

يعتبر استاد لوسيل، الذي تم تصميمه وفق أحدث التقنيات العالمية، أكبر الملاعب في قطر، ويتسع لـ88 ألف مشجع، وفقا لـ”د أ ب”.

وشهد استاد لوسيل إقامة 10 مباريات في كأس العالم 2022، منها المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا في نهائي تاريخي تمكنت فيه الأرجنتين من الفوز بكأس العالم.

ويضم استاد لوسيل، منطقة مشجعين مصممة من أجل الاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تقام على هامش بطولة كأس آسيا.



موعد فتح بوابات استاد لوسيل



سيتم فتح بوابات استاد لوسيل، قبل انطلاق المباريات بنحو 5 ساعات، وفقا بيان اللجنة المنظمة لكأس آسيا



طرق الوصول إلى استاد لوسيل



توجد عدة طرق يمكن من خلالها الوصول إلى استاد لوسيل بسهولة، أول هذه الطرق هو مترو الدوحة، حيث يقع استاد لوسيل على بعد 10 دقائق سيرا على الأقدام، من محطة مترو لوسيل، الموجودة ضمن محطات الخط الأحمر.

أما المشجعين الذين يستقلون سياراتهم الخاصة للوصول إلى استاد لوسيل، فإنه يتوفر خيار ركن السيارة والمشي، من أجل الوصول إلى استاد لوسيل.

ويتوجب على المشجعين ضرورة اتباع اللافتات الإرشادية لتحديد موقع أقرب موقف للسيارات.

كذلك تتوافر تطبيقات تاكسي الإلكترونية تحت اسم “كروه”، ومشاركة الرحلات في نقاط محددة لتحميل وتنزيل الركاب، والتي تقع على بعد 20 دقيقة سيرا على الأقدام من الملعب.



لوسيل من أكبر ستادات أسيا



وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يعتبر استاد لوسيل أحد أكبر الملاعب في تاريخ كأس آسيا بعد استاد آزادي “أريامهر” بالعاصمة الإيرانية طهران، الذي اتسع لـ100 ألف متفرج خلال المباراة النهائية عام 1976 بين إيران والكويت.

واستاد “جيلورا بونج كارنو” في جاكرتا عاصمة إندويسيا، الذي يتسع لأكثر من88 ألف متفرج، والذي استضاف 7 مباريات بنسخة المسابقة عام 2007.

استاد خليفة الدولي

استضاف استاد خليفة الدولي، نهائي كأس أمم آسيا 2011، تبلغ طاقته الاستيعابية 45857 متفرجا.

واستضاف استاد خليفة الدولي، مباريات كأس الخليج العربي، وكأس العالم للأندية، فضلاً عن بطولة العالم لألعاب القوى، قبل أن يستضيف مباريات كأس العالم 2022

ويقع الملعب في وسط جميع ملاعب البطولة القارية 2023، حيث يستضيف ملعب خليفة 5 مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ16.

استاد أحمد بن علي



من المقرر أن يستضيف استاد أحمد بن علي بمدينة الريان ، 4 مباريات في دور المجموعات، ولقاء وحيد في دور الـ16، وفي دور الثمانية، وفي الدور قبل النهائي، تبلغ سعته 45032 متفرجا

تم بناء الملعب من مواد معاد تدويرها، وقد استضاف مباريات في دور المجموعات، ودور الثمانية، في كأس العالم 2022



استاد البيت



تبلغ سعة استاد البيت 68895 متفرجا، ويقع في مدينة الخور شمال البلاد، واستضاف المباراة الافتتاحية لمونديال قطر 2022 ومباريات أخرى حتى الدور قبل النهائي.

ويستضيف الملعب مباراتين في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ16، ومباراة في دور الثمانية في كأس أسيا



استاد الجنوب



يقع استاد الجنوب في مدينة الوكرة، ويتسع إلى 44325 متفرجا، وتم افتتاحه في 16 مايو 2019 بمباراة الدحيل والسد في نهائي كأس أمير قطر، وشهد مباراة الدور قبل نهائي لبطولة كأس الخليج العربي الـ24 في ديسمبر 2019، بين قطر والسعودية.

وسيستضيف استاد الجنوب 4 مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ16 ومباراة أيضا بدور الثمانية في البطولة.



استاد جاسم بن حمد

استضاف استاد جاسم بن حمد مباريات ضمن بطولة كأس آسيا 2011، منها مباراة في دور الثمانية، ومباراة تحديد المركز الثالث.

تبلغ سعة الاستاد نحو 15 ألف مقعد، ومن المقرر أن تجرى عليه 6 مباريات في مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، ومباراة في دور الـ16.

احتضن مباراة كأس السوبر الإيطالي بين نابولي ويوفنتوس خلال موسم 2014 – 2015.

استاد المدينة التعليمية

يتسع إلى 44667 مقعدا، وسوف يستضيف 4 مباريات في دور المجموعات في أمم آسيا 2023، ومباراة في دور الـ16، ومباراة في دور الثمانية.

استاد الثمامة



تبلغ سعة استاد الثمامة 44400 متفرج، وسيستضيف 4 مباريات في دور المجموعات بأمم آسيا، ومباراة وحيدة في دور الـ16، ومباراة أيضا في قبل النهائي، كما استضاف مباريات كأس العالم 2022 في قطر حتى دور الثمانية.

ملعب عبدالله بن خليفة



تصل طاقته الاستيعابية 10 آلاف متفرج، ويستضيف 6 لقاءات في مرحلة المجموعات ومباراة في دور الـ16، واستضاف عددا من مباريات نهائي بطولة الكأس المحلية، إلى جانب كونه مكاناً لنهائي بطولة آسيا تحت 23 سنة عام 2016.