بتصميم غير مسبوق عالمياً.. إطلاق استاد الأمير محمد بن سلمان بمدينة القدية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن إطلاق أحدث استاد رياضي بها، سيحمل اسم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمدينة القدية.

وسيكون الاستاد الجديد، أحد الملاعب المقترحة لاستضافة مباريات كأس العالم 2034، الذي فازت السعودية بتنظيمه مؤخرا، كما سيكون الاستاد الجديد، هو الملعب الحاضن لمباريات ناديي الهلال والنصر السعوديين، كما سيستضيف الاستاد الجديد عدة مسابقات وفاعليات كروية محلية وعالمية كبرى.

استاد الأمير محمد بن سلمان

وقال مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، إن الاستاد الذي سيحمل الأمير محمد بن سلمان سيكون واحداً من أبرز ملاعب العالم، مزود بإمكانيات ضخمة تجعله متعدد الاستخدامات، وقادراً على استضافة أضخم وأبرز الأحداث في السعودية، سواء أحداث رياضية أو ثقافية أو ترفيهية.

وقالت الشركة إن استاد الأمير محمد بن سلمان في مدينة القدية، سيبنى على إحدى قمم جبل طويق بارتفاع 200 متر، وسيبعد عن الرياض نحو 40 دقيقة فقط.

ويعزز الاستاد الجديد، فلسفة مدينة القدية المتمثلة في قوة اللعب، كما سيساهم في جذب الزوار والضيوف من مختلف أنحاء العالم، من خلال تصميمه الاستثنائي ومميزاته التقنية الفريدة، التي ستجعل المشجع يشعر وكأنه في قلب الحدث.

وقال عبد الله الداود، العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، إن الشركة تطمح لتحويل مدينة القدية وجهة رائدة عالمياً رياضيا وترفيهيا وثقافيا.

وأكد “الداود” أن استاد الأمير محمد بن سلمان سيمثل أيقونة فائقة الجمال للمدينة بفضل موقعه الرائع على جبل طويق وإطلالته على المدينة الجديدة، فضلاً عن تصميمه العالمي والتقنية المتقدمة التي يتمتع بها، مما يهيئه لاستضافة فعاليات ومسابقات ترفيهية ورياضية عالمية المستوى.

تصميمه المبتكر

وسيسمح باستخدامه في أغراض متعددة، حيث يمكن تحويل أرضيته بالكامل في غضون ساعات إلى ساحة مهيأة لإقامة مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية مثل مسابقات الرجبي والملاكمة والفنون القتالية المختلطة وبطولات الرياضات الإلكترونية والمعارض والحفلات الموسيقية الكبرى.

ومن بين هذه التقنيات الفريدة من نوعها، الأرضية والسقف والحائط العلوي القابلة للطي والسحب، والتي تتيح فتح أحد جوانبه لتوفر إطلالة ساحرة للجزء السفلي من المدينة الذي يضم وجهات رائدة مثل 6 فلاجز مدينة القدية، ومنتزه الألعاب المائية.

وعلاوة على ذلك، سيتم تغطية الإطار الخارجي للاستاد وبعض جدرانه الداخلية وسقفه بعدد قياسي من شاشات العرض يبلغ طولها 1.5 كيلو متراً، لتقدم تجربة غامرة ومثيرة للزوار.

ومن التقنيات اللافتة أيضاً التي سيزود بها الاستاد الجديد، تقنية تحكم مناخي متطورة، ستسمح بإقامة الفعاليات والمسابقات فيه على مدار العام دون استهلاك معدلات كبيرة من الطاقة، وذلك من خلال إنشاء بحيرة تبريد صديقة للبيئة تحت الاستاد مباشرةً، بحيث تضخ مياه الأمطار التي تُجمع من الاستاد والمنطقة المحيطة به إلى حائط ثلجي، مما يؤدي إلى تبريد الهواء الداخل إلى نظام التكييف المركزي فيه.