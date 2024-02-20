اجتماع طارئ لأندية الدوري الإنكليزي الممتاز.. ما السبب؟

في محاولة أخيرة لتجنب التدخل التشريعي الحكومي، دعت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز (EPL) الأندية العشرين المنضوية تحتها إلى اجتماع طارئ بحلول 29 شباط/فبراير الجاري لمناقشة إقرار تسوية مالية غير مسبوقة مع رابطة الدوري الإنكليزي (EFL).

,تأتي الخطوة بالتزامن مع عزم وزيرة الثقافة البريطانية، لوسي فريزر، إصدار مشروع قانون حوكمة كرة القدم الذي يخوّل لهيئة رقابة مستقلة صلاحيات واسعة لإلزام الأطراف المعنية بتسوية مالية ملزمة.

وتشير مصادر إلى توفر خيار التصويت على “الصفقة الجديدة” خلال إجتماع المزمع مع تحديد موعد بديل في 11 آذار/مارس لاستقطاب موافقات أغلبية أندية الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تتراوح كلفة التسوية التي ستبنى على امتداد ست سنوات على أندية الدوري الإنكليزي الممتاز ما بين 837 إلى 925 مليون جنيه إسترليني، تشمل دفع دفعة بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني لتغطية مصاريف الموسم الحالي.

وسبق لوزيرة الثقافة أن وجهت دعوات لأندية كرة القدم الإنكليزية الـ92 المنضوية ضمن الرابطتين المحترفتين لتسوية خلافاتها المالية بأسرع وقت ممكن.

وتتواصل المفاوضات منذ أشهر دون التوصل لحلول توافقية، وسط حالة من الإستياء المتنامي ضمن أندية دوري EFL التي باتت تعول على تدخل الهيئة الرقابية لفرض اتفاقية “عادلة”.

ويتوقع مسؤولون حكوميون تأخر تنفيذ تسوية مفروضة حتى عام 2026 نظرًا للوقت اللازم لإنشاء وتفعيل الهيئة الرقابية الجديدة بشكل متكامل.

وتتخوف بعض أندية الدوري الممتاز من العبء المالي المترتب على التسوية مع دوري EFL إلى جانب مخاوف حيال صلاحيات الجهة الرقابية المقترحة.