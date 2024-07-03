اتحاد جدة ينهي تعاقده مع الأرجنتيني مارسيلو غاياردو

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، المعروف بـ “العميد”، الثلاثاء، إنهاء تعاقده مع الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المدير الفني للفريق بعد فشله في تحقيق أي بطولة مع النادي.

وتولى مارسيلو غاياردو، تدريب اتحاد جدة السعودي، قبل 8 أشهر، وتحديدا في نوفمبر من عام 2023، ولكنه فشل في تحقيق طموحات الفريق السعودي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

مسيرة غاياردو مع اتحاد جدة السعودي

وقاد المدرب الأرجنتيني، فريق اتحاد جدة السعودي، خلال هذه المدة في 33 مباراة حقق الفوز في 15 منها، وهزم في 14 بينما حقق التعادل في 4 مباريات، واحتل مع “العميد”، المركز الخامس في الدوري السعودي.

ولم يتمكن مارسيلو غاياردو من تحقيق أي بطولة مع الفريق السعودي، وخسر الـ4 بطولات التي شارك فيها، وهي الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأس الدرعية للسوبر السعودي، وكأس العالم للأندية.

المرشحين لخلافة مارسيلو غاياردو

ويبحث نادي الاتحاد السعودي، عن مدرب جديد بعد إقالة مارسيلو غاياردو، حيث تم وضع قائمة مختصرة لعدد من المرشحين ليحلوا محل الأرجنتيني، وفقا لـ”insidefutbol”.

ورفض مدرب آينتراخت فرانكفورت، دينو توبمولر، عرض نادي الاتحاد السعودي بالفعل، كما توقفت المحادثات مع المدرب النمساوي آدي هوتر.

وينتظر نادي الاتحاد السعودي رد ماركو سيلفا، مدرب فولهام الإنجليزي، والبالغ من العمر 46 عاما، على العرض المقدم له لتدريب النادي السعودي، وفقا للصحفي الإيطالي رودي جاليتي.

ويرتبط ماركو سيلفا، بعقد مع فولهام، يمتد حتى صيف 2026.

وفي حال رفض ماركو سيلفا، تدريب نادي الاتحاد السعودي، يظل المدير النفي السابق لنادي ميلان، ستيفانو بيولي، خيارا مطروحا.