إيقاف رونالدو لمخالفته لائحة الانضباط في الدوري السعودي

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بإيقاف قائد نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مباراة واحدة لمخالفته المادة 57-1 من لائحة الانضباط والأخلاق.

تفاصيل القرار

إيقاف رونالدو عن المشاركة في مباراة واحدة رسمية مع النصر.

غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لنادي الشباب تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى.

القرار غير قابل للاستئناف.

تأثير القرار

سيغيب رونالدو عن مباراة النصر المقبلة ضد الحزم في الجولة 22 من الدوري السعودي.

ماذا فعل رونالدو؟

وكان الشباب قد تقدم شكوى ضد أسطورة كرة القدم رونالدو، بعد قيامه بإثارة جمهور النادي عبر حركة تم وصفها بأنها “غير أخلاقية” بعد تسجيل زميله البرازيلي آندرسون تاليسكا هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي، ضمن مسابقة الدوري السعودي بفوز النصر بنتيجة 3 – 2.

وعقب اطلاق الحكم صافرة النهاية، توجه أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى مدرجات جماهير الشباب الذين هتفوا باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طوال المباراة. فقام بوضع يده على اذنه في اشارة إلى عدم تمكنه من سماعهم، قبل أن يقوم بحركة مشبنة بيده اليمنى، ما دفع إدارة الشباب لتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط.

ونقلت صحيفة الرياضية السعودية مضمون إفادة رونالد الذي قال “احترم كل الأندية.. والحركة الصادرة في اللقطة تعبر عن القوة والانتصار، وليست مشينة، ونفعلها في أوروبا بشكل عادي”.