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إيقاف تونالي 10 أشهر بسبب المراهنات

عاقب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اللاعب ساندرو تونالي بالإيقاف لعشرة اشهر لاشتراكه في فضيحة المراهنات

فريق التحرير by فريق التحرير
إيقاف تونالي 10 أشهر بسبب المراهنات

أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم اليوم الخميس، إيقاف لاعب المنتخب ونادي نيوكاسل الإنكليزي ساندرو تونالي 10 أشهر لمراهناته على مباريات بينها لفريقه السابق ميلان بين عامي 2020 و2023 على منصات غير قانونية.

وبات تونالي (23 عاما) وهو أغلى لاعب إيطالي في التاريخ بعد انتقاله الى صفوف نيوكاسل في صفقة قدرت بـ 64 مليون يورو خلال الصيف، ثاني لاعب تتم معاقبته في قضية المراهنات بعد لاعب وسط يوفنتوس نيكولو فاجيولي الذي أوقف 7 اشهر.

وأفاد الاتحاد الإيطالي لوكالة فرانس برس أن “عقوبة تونالي هي أصلا 18 شهراً، بواقع 10 أشهر مع التنفيذ و8 أشهر تحت المراقبة”.

وستحرم العقوبة تونالي (25 مباراة دولية) من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 في حال التأهل، وسيعود إلى الملاعب مطلع موسم 2024-2025.

وكان تونالي استبعد من تجمع منتخب بلاده استعداداً للنافذة الدولية منتصف الشهر الحالي وغاب عن مباراتي ايطاليا ضد مالطا وإنكلترا وذلك على خلفية مراهنات رياضية غير قانونية.

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