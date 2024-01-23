إيطاليا تودّع جيجي ريفا

فقدت إيطاليا أسطورة منتخبها الوطني لكرة القدم وهدافه التاريخي جيجي ريفا، عن 79 عاماً، اليوم الثلاثاء، بعد مضاعفات صحية.

وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان له “توفي جيجي ريفا. كرة القدم الإيطالية في حزن على أحد أبطالها المحبوبين. توفي… أحد أقوى المهاجمين على مرّ العصور وأفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني”.

وكان ريفا أُصيب الأحد بوعكة صحية في منزله ونقل إلى مستشفى منذ ذلك الحين في كالياري، المدينة التي قضى فيها معظم مسيرته الكروية بين 1963 و1977 بعدما بدأ مشواره الكروي في الدرجة الثالثة مع لينيانو (1962-1963)، قبل أن يخوض الموسم التالي في الدرجة الثانية مع كالياري.

وخاض ريفا 397 مباراة خلال مسيرته مع لينيانو وكالياري، الذي لعب معه في دوري الأضواء من 1964 حتى اعتزاله عام 1976، مسجلاً 213 هدفاً، بينها 156 في الدرجة الأولى، كما نال جائزة هداف الدوري الإيطالي ثلاث مرات.

Goodbye, Roar of Thunder. Forever an Azzurri legend ? pic.twitter.com/T8x2euT4o6 — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) January 22, 2024

كما قاد كالياري للفوز بلقب الدوري الإيطالي الوحيد في موسم 1969-1970″.

وفاز جيجي ريفا مع منتخب إيطاليا بلقب كأس أوروبا 1968 كذلك شارك معه في مونديال 1970 حينما حل الأتزوري وصيفاً للبرازيل.

وسجل ريفا مع المنتخب 35 هدفاً في 42 مباراة خاضها بين 1965 و1974

وكان ريفا الرئيس الشرفي لكالياري حتى وفاته، وتولّى لسنوات دوراً في الجهاز الفني للمنتخب، بما في ذلك عام 2006 عندما أحرزت إيطاليا كأس العالم.