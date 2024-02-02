إيطاليا تواجه الإكوادور وفنزويلا استعداداً ليورو 2024

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة أن المنتخب الإيطالي سيخوض مباراتين وديتين أمام الإكوادور وفنزويلا في الولايات المتحدة الأميركية في آذار/مارس المقبل، استعدادًا لكأس أوروبا “يورو 2024” المقرر اقامتها في ألمانيا.

تفاصيل المباراتين

المباراة الأولى: إيطاليا ضد فنزويلا – 21 آذار/مارس – فلوريدا

إيطاليا ضد فنزويلا – 21 آذار/مارس – فلوريدا المباراة الثانية: إيطاليا ضد الإكوادور – 24 مآذار/ارس – ملعب ريد بول أرينا – نيوجيرسي

إيطاليا ضد الإكوادور – 24 مآذار/ارس – ملعب ريد بول أرينا – نيوجيرسي تأتي هذه المباريات ضمن استعدادات المنتخب الإيطالي لكأس أوروبا، حيث تأهل إلى النهائيات بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته خلف إنكلترا.

سيواجه المنتخب الإيطالي تحديًا كبيرًا في المجموعة الثانية التي تضم إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.

يسعى المدرب لوتشيانو سباليتي من خلال هذه المباريات إلى اختبار قدرات لاعبيه وتشكيل فريق قوي للمنافسة على اللقب الأوروبي.

معلومات إضافية

فاز المنتخب الإيطالي بلقب كأس أوروبا 2020 الذي أقيم في 2021 بعد فوزه على إنكلترا في النهائي بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما 1-1.

ستقام كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا من 14 حزيران/يونيو إلى 14 تموز/يوليو.