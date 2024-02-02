إيطاليا تواجه الإكوادور وفنزويلا استعداداً ليورو 2024

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة أن المنتخب الإيطالي سيخوض مباراتين وديتين أمام الإكوادور وفنزويلا في الولايات المتحدة الأميركية في آذار/مارس المقبل، استعدادًا لكأس أوروبا “يورو 2024” المقرر اقامتها في ألمانيا.
تفاصيل المباراتين
- المباراة الأولى: إيطاليا ضد فنزويلا – 21 آذار/مارس – فلوريدا
- المباراة الثانية: إيطاليا ضد الإكوادور – 24 مآذار/ارس – ملعب ريد بول أرينا – نيوجيرسي
- تأتي هذه المباريات ضمن استعدادات المنتخب الإيطالي لكأس أوروبا، حيث تأهل إلى النهائيات بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته خلف إنكلترا.
- سيواجه المنتخب الإيطالي تحديًا كبيرًا في المجموعة الثانية التي تضم إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.
- يسعى المدرب لوتشيانو سباليتي من خلال هذه المباريات إلى اختبار قدرات لاعبيه وتشكيل فريق قوي للمنافسة على اللقب الأوروبي.
معلومات إضافية
- فاز المنتخب الإيطالي بلقب كأس أوروبا 2020 الذي أقيم في 2021 بعد فوزه على إنكلترا في النهائي بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما 1-1.
- ستقام كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا من 14 حزيران/يونيو إلى 14 تموز/يوليو.