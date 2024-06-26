إيرادات سوق كرة القدم الأوروبية تلامس  38 مليار دولار

كشفت شركة ديلويت في دراسة جديدة أن سوق كرة القدم في أوروبا حقق نمواً بنسبة 16% في موسم 2022-2023 إلى 35.3 مليار يورو (37.86 مليار دولار) بعد رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا مع عودة الجماهير إلى الملاعب وبطولة كأس العالم 2022، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وفي مراجعتها السنوية للموقف المالي في كرة القدم، قالت شركة ديلويت إن مسابقات الدوري الخمس الكبرى وهي الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي حققت إيرادات بقيمة 19.6 مليار يورو بزيادة قدرها 14%.

كما أعلنت عن إجمالي أرباح تشغيلية (500 مليون يورو) لأول مرة منذ موسم 2018-2019، وهو الموسم الأخير قبل أن تؤثر قيود فيروس كورونا على الدوريات في جميع أنحاء القارة.

وقال تيم بريدج، الشريك الرئيسي في مجموعة ديلويت للأعمال الرياضية “كأس العالم لكرة القدم 2022، ورفع القيود الأخيرة لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وحماس المشجعين أدى إلى نمو قوي في سوق كرة القدم الأوروبية في 2022-2023”.

وشهدت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أيضاً تجاوز إيراداتها ستة مليارات جنيه إسترليني (7.60 مليار دولار) لأول مرة بفضل نمو بنسبة 11% مع تجاوز متوسط الإيرادات 300 مليون جنيه إسترليني.

وقال التقرير إن متوسط ​​نسبة الأجور إلى الإيرادات انخفض في جميع الدوريات، حيث تجاوزت الزيادة في إجمالي الإيرادات تكاليف الأجور المتزايدة للأندية.

وفي الوقت نفسه، شهدت الأندية في بطولة الدرجة الثانية في إنجلترا نمواً في إيراداتها بنسبة 10٪ إلى 749 مليون جنيه إسترليني، حيث تجاوزت تكاليف الأجور (706 مليون جنيه إسترليني) لأول مرة منذ موسم 2016-2017.

ومع ذلك، لم يحقق أي نادٍ من فرق الدرجة الثانية أرباحاً تشغيلية (قبل تداول اللاعبين) حيث سجل الدوري خسائر تشغيلية قدرها 316 مليون جنيه إسترليني.

وأنفقت أندية البطولة الملايين في محاولة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يؤدي الصعود إلى تحقيق مكاسب غير متوقعة لا تقل عن 140 مليون جنيه إسترليني، وترتفع إلى أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني إذا تجنبت الهبوط.