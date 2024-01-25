إيرادات الأندية الإنكليزية تقفز وريال مدريد الرابح الأكبر في 2022/23

بلغت إيرادات أندية الدوري الإنكليزي الممتاز درجة قياسية في موسم 2022/23، بلغت 10.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 14% عن العام السابق ومستويات ما قبل الوباء (9.2 مليار يورو في كلا موسمي 2021/22 و 2018/19)، وفقاً لدراسة أعدتها شركة ديلويت لخدمات المراجعة المالية بعنوان “Deloitte Football Money League” أو دوري المال لكرة القدم.

ووفقاً للدراسة كانت كذلك إيرادات الأندية قياسية في مبيعات التذاكر في الموسم المنصرم، مدفوعة بالطلب الكبير من المشجعين على الرياضة الحية مع فتح الملاعب مرة أخرى بكامل طاقتها في أوروبا.

أرباح قياسية منذ الوباء

وأبلغ 13 من أفضل 20 نادياً عن إيرادات قياسية من مبيعات التذاكر، وكان الارتفاع بشكل كبير ناتجاً عن الأندية في:

الدوري الألماني

الدوري الإيطالي

الدوري الفرنسي

الدوري الإسباني

وكشف أندية تلعب في الدوري الإيطالي مثل ميلان ونابولي وإنتر عن زيادة في المبيعات بنسبة تزيد عن 10% مقارنة بمستويات 2018/19. مع تجاوز محنة الوباء.

جنباً إلى جنب مع إيرادات مبيعات التذاكر القياسية، حققت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز أيضاً نتائج تجارية قياسية بلغت 4.4 مليار يورو في موسم 2022/23، بزيادة 16% عن الموسم السابق.

ومثلت الإيرادات التجارية أكبر مصدر لمدخول الأندية لأول مرة منذ موسم 2015/16 (باستثناء موسم 2019/20 الذي تأثر بجائحة COVID-19).

وأبلغ 17 من أفضل 20 نادياً عن زيادة في الإيرادات التجارية على أساس سنوي، مع نمو كبير ناتج عن مبيعات التجزئة المحسنة، ومداخيل الأحداث غير المتعلقة بالمباريات، واستعادة عائدات الرعاية التي تأثرت بالوباء.

وأوضحت أندية في الدوري الإنكليزي عن زيادة متواضعة نسبياً في إيرادات البث بواقع 5%.

وارتفع متوسط ​​إيرادات البث للأندية التي تلعب في الدوري الإنكليزي الممتاز من 208 ملايين يورو إلى 243 مليون يورو، مدفوعاً بزيادة قدرها 30% تقريباً في قيمة حقوق البث الدولية للدوري الإنكليزي الممتاز، مقابل ارتفاع أكبر في الدوريات الكبرى الأخرى.

ووصل متوسط إيرادات أندية الدوري الإنكليزي وفقاً للدراسة عن 500 مليون يورو، حيث ساهمت المداخيل التجارية والبث بمبالغ مماثلة قدرها 222 مليون يورو (42%) و213 مليون يورو (40%) على التوالي، تليها إيرادات مبيعات التذاكر (93 مليون يورو، 18%).

إيرادات الأندية في 2022/23

ريال مدريد الأكثر ربحاً

واستعاد نادي ريال مدريد الإسباني صدارة جدول ترتيب الأندية الأكثر ربحًا في كرة القدم في موسم 2022/23، متجاوزًا مانشستر سيتي للمرة الأولى منذ 2017/18.

وسجل النادي الملكي رقماً قياسياً في الإيرادات بقيمة 831 مليون يورو، بزيادة قدرها 118 مليون يورو عن العام الماضي.

ويرجع هذا النمو الكبير إلى الأداء القوي للمبيعات وارتفاع حضور الملعب بعد تخفيف قيود كوفيد-19.

على الرغم من موسم قياسي في جميع المجالات، إلا أن مانشستر سيتي تراجع إلى المركز الثاني في تصنيف 2024.

وحقق السيتي إنجازات مالية تاريخية، حيث حقق إيرادات بقيمة 826 مليون يورو، مدعومة بنجاح حملاته في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي الممتاز، والتي عززت كلاً من إيرادات البث والتجارية بقيمة 50 مليون يورو و26 مليون يورو على التوالي.

ودخل باريس سان جيرمان الفرنسي (802 مليون يورو) قائمة أفضل ثلاثة أندية في Money League للمرة الأولى في تاريخه، وجاء أمام برشلونة (800 مليون يورو) للعام الثاني على التوالي.

برشلونة يتقدم

وكان برشلونة أحد أكثر الأندية التي حققت تقدماً، حيث ارتفع من المركز السابع إلى الرابع.

وارتكز نمو النادي الكتالوني على عودة الجماهير إلى الملاعب، ومبيعات الترخيص والترويج القياسية، وارتفاع إيرادات الرعاية. وبشكل عام، أدى هذا إلى زيادة في إيرادات مباريات اليوم والإيرادات التجارية بنسبة 61% و45% على التوالي.

على النقيض من ذلك، سجل ليفربول أكبر انخفاض في التصنيفات السنوية، حيث تراجع من المركز الثالث إلى السابع، وكان أحد ثلاثة أندية في Money League (إلى جانب أتلتيكو مدريد الإسباني ووست هام الإنكليزي) التي سجلت انخفاضاً في الإيرادات مقارنة بالموسم السابق.

ويرجع ذلك إلى تراجع النتائج على أرض الملعب في البطولات المحلية والاوروبية بعد أن وصل النادي إلى ثلاث نهائيات واحتلال المركز الثاني في الدوري في موسم 2021/22.

وكانت هناك تغييرات طفيفة في المراكز الأخرى في قائمة العشرة الأوائل، حيث لم ينتقل أي نادٍ أكثر من مركز واحد.

تقدم وتراجع

وبينما ظلت بقية الأندية الـ10 الأولى دون تغيير منذ عام 2021/22، حدثت تغييرات ملحوظة بين المراكز 11 و20، حيث حلّ أينترخت فرانكفورت الألماني و نابولي ومرسيليا الفرنسي محل ثلاث أندية من الدوري الإنكليزي الممتاز هي ليستر سيتي وليدز يونايتد وإيفرتون.

ويُظهر تكوين الأندية التي تحتل المراكز من 11 إلى 20 في Money League التأثير الهائل للأداء على أرض الملعب على الإيرادات المالية.

وعلى سبيل المثال، احتل أينترخت فرانكفورت المرتبة 16، مقارنة بالمركز 22 في 2021/22، وذلك بفضل تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

كما سجلت أندية ميلان وإنتر ونابولي نموًا كبيرًا في الإيرادات بعد تحقيق نتائج قوية على أرض الملعب، سواء على المستوى المحلي أو في دوري أبطال أوروبا.

وفي ما يلي المراكز العشرة الأولى:

ريال مدريد الإسباني 831.4 يورو مانشستر سيتي الإنكليزي 825.9 يورو باريس سان جيرمان الفرنسي 801.8 يورو برشلونة الإسباني 800.1 يورو مانشستر يونايتد الإنكليزي 745.8 يورو بايرن ميونيخ الألماني 744.0 يورو ليفربول الإنكليزي 682.9 يورو توتنهام الإنكليزي 631.5 يورو تشيلسي الإنكليزي 589.4 يورو ارسنال الإنكليزي 532.6 يورو

عائدات هائلة لنابولي

وسجل نابولي زيادة في عائدات البث بنسبة 80% بعد فوزه بأول لقب في الدوري المحلي منذ 1989/90 وأداء قوي في دوري أبطال أوروبا. وبالمثل، سجل كل من ميلان وإنتر زيادة بنسبة 30% و 22% توالياً بعد وصولهما إلى نصف نهائي و نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2006/07 و 2009/10 على التوالي.

في المقابل، انتقل أتلتيكو مدريد من المركز 12 إلى المركز 15 في التصنيف بعد انخفاض إيراداته بقيمة 30 مليون يورو عن العام السابق.

ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض بنسبة 19% في عائدات البث مقارنة بالموسم 2021/22، بسبب الإقصاء المبكر في دوري أبطال أوروبا (خروج من الدور التمهيدي في 2022/23 مقارنة بربع النهائي في الموسم السابق) وانخفاض طفيف في توزيعات الدوري الإسباني.

تحديات المستقبل

تتكون Money League من الأندية الأوروبية حصراً، ولكن قد تكون هناك تحديات للهيمنة في المستقبل القريب، ولا سيما من الأندية في الولايات المتحدة والبرازيل.

فقد أفاد إنتر ميامي الأميركي بزيادة كبيرة في الإيرادات بعد التعاقد مع أسطورة اللعبة الأرجنتيني ليونيل ميسي العام الماضي، بينما كان فلامنغو البرازيلي يطرق باب الدخول لأفضل 30 نادياً هذا العام.

مع خطط لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025/26 لتشمل 32 فريقاً، 20 منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، يمكن لهذه الأندية المنافسة الاستفادة من مصادر إيرادات إضافية.

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي التوسع المرتقب في مسابقات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بدءاً من موسم 2024/25 إلى تعزيز الموقف المالي للأندية الأوروبية الرائدة أيضاً.