أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم عن دعمه لترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، رافضًا خطة الاستضافة المشتركة لهذا الحدث مع أستراليا.

وجاء هذا الدعم بعد أن قال رئيس الاتحاد الاندونيسي “إريك توهير” في وقت سابق من هذا الشهر إن بلاده تجري محادثات مع أستراليا بشأن ملف مشترك محتمل لاستضافة كأس العالم 2034، على الرغم من إعلان الاتحاد الآسيوي دعمه لترشيح السعودية.

وقال “توهير” الذي يشغل أيضًا منصب وزير في الحكومة وكان المالك السابق لإنتر ميلان الإيطالي، في بيان الأربعاء: “إندونيسيا تدعم عرض السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034”.

ورغم ذلك، قال “توهير” إن إندونيسيا تعتزم إعداد ملفها الخاص لاستضافة كأس العالم بعد عام 2034.

وأضاف “تواصل إندونيسيا الاستعداد لعرضها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم بعد عام 2034، بالإضافة إلى مسابقات فيفا الأخرى”.

وكان توهير قال في وقت سابق من هذا الشهر إن جاكرتا وكانبيرا تخططان لتقديم عرض مشترك قد يشمل نيوزيلندا وماليزيا وسنغافورة أيضاً.

وأكد الاتحاد الاسترالي إنه يدرس تقديم ترشيح لاستضافة كأس العالم 2034، وعلى الرغم من أنه لم يذكر في البداية عرضًا مشتركًا مع إندونيسيا، فقد كشف عن هذا الاحتمال سابقًا في يونيو الماضي.

دعا الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الى تقديم طلبات الترشيح من قارتي آسيا وأوقيانوسيا لاستضافة كأس العالم 2034 مع موعد نهائي هو 31 أكتوبر الحالي بعد اختيار ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030.

من جهة أخرى أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو، أن بطولة كأس العالم 2034 ستكون في قارة آسيا.

وقال إنفانتينو في كلمة له: بناءً على قرار الفيفا فإن بطولة كأس العالم 2034 ستكون في قارة آسيا، مشيرا إلى أن كرة القدم تعمل على توحيد العالم وكما كانت في قطر ستكون في أمريكا وكندا وغيرها.

وكانت السعودية أعلنت نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.